Festivalarrangør dropper Steve Bannon etter klager

Det prestisjefylte magasinets redaktør David Remnick skulle egentlig ha intervjuet Steve Bannon på scenen med flere andre under festivalen. Før Bannon var rådgiver for den nasjonalist-populistiske delen av Trumps valgkamp, var han sjef for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart. Flere av de andre spesielt inviterte gjestene ga beskjed om at de vil trekke seg fra festivalen om Bannon kommer.

– Bannon? Og meg? På samme program? Kunne aldri skje, var meldingen fra skuespiller Jim Carrey.

Blant paneldeltakerne på den forestående festivalen som gjorde det klart at de ikke ville dele scene med Bannon, var også komiker og Hollywood-produsent Judd Apatow, som begrunnet det med at han ikke vil delta på et arrangement som normaliserer hat.

Også John Mulaney, Patton Oswalt og Bo Burnham truet med boikott.

Remnick kunngjorde avgjørelsen om å fjerne Bannon fra programmet på Twitter mandag, noen timer etter at gjestelista først var gjort kjent.

– Jeg ønsker ikke at velmenende lesere og ansatte skal tro at jeg ikke bryr meg om deres bekymringer. Jeg har tenkt dette gjennom og snakket med kolleger – og jeg har revurdert. Jeg har forandret mening, skriver han.

Remnick tilføyer at New Yorker har intervjuet Bannon før, og at de vil gjøre det igjen om anledningen byr seg i en mer tradisjonell, journalistisk setting, heller enn på en scene.