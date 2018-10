Den 3. august 2014 skjer det som skal endre livet for alltid for 14-åringen Sherihan og titusener av jesidier, en ofte forfulgt minoritet i Nord-Irak.

Mange av landsbyene rundt Sinjarfjellet i Nord-Irak blir den morgenen overrumplet av en hurtig offensiv fra Den islamske staten.

I løpet av dagen blir moren hennes skutt foran øynene hennes. Sherihan og tusener av unge jenter og kvinner blir i dagene og ukene som kommer solgt som slaver. Svært mange av dem blir utsatt for gjentatte seksuelle overgrep.

Kvinnene viser et forbløffende mot

Gjennom de neste tre og et halvt årene blir Sherihan solgt til nye menn et titalls ganger. Etter en dristig flukt kommer hun seg endelig ut tidligere i år.

Rodi Said/Reuters/NTB scanpix

I det Aftenposten møter henne er hun tydelig preget av årene med overgrep. Hun er likevel fast bestemt på at hun vil stå frem med sin historie. Hun vil at verden skal få vite hva som har skjedd med henne. Hun vil at verden skal gjøre det som er mulig for å redde de opptil 2800 andre jesidiene som fremdeles er i fangenskap hos IS.

Det er dette motet som mange andre kvinner har vist og som nå har ført til at Nadia Murad, tidligere IS-slave og nåværende FN-ambassadør, har fått Nobels fredspris.

Overgrepene mot jesidiene blir for mye for Obama

Det plutselige angrepet på jesidiene og de påfølgende overgrepene sjokkerer en hel verden. USAs daværende president Barack Obama beordrer amerikanske styrker til å slippe ned forsyninger til jesidiene som gjemmer seg på Sinjarfjellet.

Ingar Storfjell

IS hevder feilaktig at jesidiene er djeveldyrkere og har gjennom sin propaganda forsvart overgrepene mot dem. Mange tusen jesidier klarte å rømme til fots. En flukt som også Aftenposten fulgte på tett hold ved å snakke med jesidier som var i Norge.

Drapene, kidnappingen og slaveholdet bidro til at verden reagerte. Den islamske statens fremrykking i Syria og Irak og deres oppfordring til terror over hele verden måtte stoppes. USA samlet en internasjonal koalisjon som nå nærmest har gjenerobret alt land IS holdt.

Gutten som ble funnet i ruinene

Sommeren 2017 ble gjenerobringen av millionbyen Mosul avsluttet. I ruinene fant soldatene den 11 år gamle jesidiske gutten Tomas. Han var sterkt avmagret og var blitt skadet av en av koalisjonens bomber.

Afshin Ismaeli

Allerede dagen etter ble han gjenkjent av en av vaktene på sykehuset utenfor Mosul. Vakten var Thomas’ onkel. Han ringte broren sin, Thomas’ far, som straks hentet sin kone og kjørte til Mosul.

Tomas og mange andre gutter gjennomgikk hjernevask i fangenskap. De to brødrene Assad og Amjad ble våpen for IS.

I år møtte vi Tomas igjen. Han er fremdeles i en flyktningleir, men drømmer om å bli like god til å spille fotball som Ronaldo. I flyktningleiren fikk vi også høre om savnet etter søsteren Sadaa, den vakre jenta som ennå ikke har kommet til rette.

De utrolige flukthistoriene

Mange jesidier har kommet seg ut av fangenskap hos IS. Noen av dem gjennom en dramatisk flukt, mange andre er blitt kjøpt fri av familien.

Ingar Storfjell

Høsten 2015 møtte Aftenposten Abu Shija, en mann som har brukt sine kontakter til å hjelpe hundrevis av jesidier til å bli fri fra fangenskap.

Også den gang ble vi slått av motet til kvinner som Khalida, som hadde vært slaver og ofre for overgrep.