Det var under den polske presidenten Andrzej Dudas besøk i Det hvite hus nylig, at han kom med tilbudet om å kalle en base for amerikanske soldater i Polen or Fort Trump, skriver den danske avisen Politiken.

The New York Times minner om at Trumps navn lyser imot deg fra golfbaner, hoteller og høyhus. Men at dette er et helt spesielt forsøk på å smigre presidenten til å si ja til å plassere amerikanske soldater permanent i Polen.

Ifølge en rekke medier er det ikke klart om Trump virkelig føler seg smigret av tilbudet og vil sende flere amerikanske soldater til Polen.

Trump uttalte på en pressekonferanse etter at den polske presidenten har tilbudt så mye som 2 milliarder dollar.

– Så vi vurderer det, sa Trump, som har gjort det til sin flaggsak å kreve at de europeiske allierte betaler mer for eget forsvar.

På pressekonferansen med den polske president gjentok USAs president sin kritikk av de europeiske alliertes manglende vilje til å bruke nok penger på forsvaret. NATO-landene har besluttet at de skal bruke to prosent av BNP innen 2024.

Polen ønsker flere USA-soldater

Det har lenge vært et ønske fra den polske regjeringen om å få permanente amerikanske baser i Polen. Dette for å demme opp for russisk press og aggresjon. Kort oppsummert er den polske sikkerhetsstrategien at de føler seg tryggere jo flere amerikanske soldater og militært utstyr som er utplassert i Polen. Duda brukte også Russlands annektering av Krim-halvøya som argument for en slik utplassering.

NATO er til stede i Polen og de baltiske landene. Blant de 7000 soldatene er det også en stor kontingent amerikanske soldater. I juni holdt NATO sin største militærøvelse noen gang i Polen og de baltiske statene.

Russland har gitt klart uttrykk for at det oppfatter NATO-styrker i det tidligere warszawa-paktlandet som en provokasjon.

Ikke drøftet i NATO

I et skriftlig svar til Politiken bekrefter NATO-talsmann Piers Cazalet, at det konkrete forslaget ikke er diskutert i alliansen.

– Det polske forslaget er radikalt, fordi landet så åpent går etter en bilateral avtale med USA uten at det skjer i NATO-regi, sier Kristian Søby Kristensen til Politiken. Haner seniorforsker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

Den polske presidentens forsøk på å smigre USAs president har vakt oppsikt og blir heftig kommentert av den polske opposisjonen. De mener at han ved å ta dette opp i full offentlighet nærmest har dummet ut Polen og gjort landet til latter.