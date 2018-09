Lederen for komiteen, senator Chuck Grassley, ga Christine Blasey Ford en frist til fredag kveld klokken 22 lokal tid til å godta å stille opp i en høring mandag uten forhåndsbetingelser.

– Vi er ikke villig til å gå med på dine urimelige krav, skriver Grassley i et brev til Ford, som har anklaget Kavanaugh for et grovt seksuelt overgrep mens de var tenåringer.

Ford sa tidligere i uken at hun er villig til å stille i en høring torsdag, men hun krever å få komme med sitt vitnemål etter Kavanaugh, og vil bare at senatorene i komiteen skal få stille spørsmål.

Alle de elleve republikanerne i komiteen er menn, og de har ønsket at en utenforstående kvinnelig jurist skal stille spørsmål til Ford, vel vitende om at det kan gi et dårlig inntrykk på kvinnelige velgere hvis det bare er eldre hvite menn som forsøker å skape tvil om det Ford sier hun har gjennomgått.

Grassley avviste også å innkalle andre vitner til høringen. Ford ønsket at Mark Judge, som hun sier var sammen med Kavanaugh på festen og i soverommet der det angivelige overgrepet skjedde, også skulle vitne i høringen.