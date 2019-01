Unge demokrater tar opp kampen mot Trump. Først må de slå partifeller som nærmer seg 80

– Da bestemoren min kom hit for nesten hundre år siden er jeg sikker på at hun aldri kunne sett for seg at ett av barnebarna hennes kunne stå her foran dere og si: Jeg er en kandidat til å bli USAs president!

Julian Castro (44) strålte da han talte til noen hundre tilhengere i San Antonio i Texas lørdag ettermiddag. Byens tidligere borgermester, som også var boligminister i Obama-administrasjonen, kan bli en av USAs yngste presidenter dersom han vinner valget i november 2020.

Julián Castro has launched his campaign for president and says he's the "antidote to Trump" https://t.co/ykoyl434dH — New York Magazine (@NYMag) January 13, 2019

Men det er langt dit. Og utfordrerne er mange.

I helgen måtte Castro dele rampelyset med et annet – og enda yngre – stjerneskudd i Det demokratiske partiet. Tulsi Gabbard (37), den første hinduen som er valgt inn i Representantenes hus, mener at hun er den rette til å slå president Trump i valget.

– Jeg har bestemt meg for å stille og vil komme med en formell kunngjøring i neste uke, sa hun til CNN før helgen.

Selv om det er over ett år til de første nominasjonsvalgene, begynner listen over klare og sannsynlige kandidater å bli mange. Her er de viktigste:

Kandidater som allerede har kunngjort at de stiller:

AP / Reuters / NTB scanpix

Tulsi Gabbard (37): Valgt inn i Representantenes hus for Hawaii i 2013. Tidligere soldat, tjenestegjorde i Irak i 2004. Sier at hun skal fokusere på «krig og fred» i valgkampen. Støttet Bernie Sanders i nominasjonskampen i 2016. Kritisert for uttalelser som kan oppfattes som fiendtlige mot homofile.

Juan Castro (44): Den yngste statsråden i Obama-administrasjonen. Kan bli den eneste demokraten med latinamerikansk bakgrunn i valgkampen, noe han forventes å legge stor vekt på. Ble omtalt som en mulig visepresidentkandidat for Hillary Clinton i 2016. Var en populær borgermester i San Antonio i fem år.

John Delaney (55): Representerte Maryland i Representantenes hus fra 2013 til 2019. Tidligere forretningsmann.

Richard Ojeda (48): Pensjonert major i den amerikanske hæren, satt som delstatssenator i West Virginia fra 2016 til 2019.

Disse viser tegn til å stille:

AP / Reuters / NTB scanpix

Elizabeth Warren (69): Har sittet som senator for delstaten Massachusetts siden 2013. Kunngjorde 31. desember at hun har stiftet en komité for å utforske muligheten til å bli presidentkandidat. Fortid som jusprofessor og forkjemper for forbrukerrettigheter. Høyprofilert på nasjonalt nivå, noe som anses som en fordel i en nominasjonskamp med så mange konkurrenter.

Kamala Harris (54): Senator for California siden 2017. Tidligere justisminister i delstaten. Har markert seg i en rekke høringer i Senatet ved å stille klare, direkte og gode spørsmål. Publiserte boken The Truths We Hold: An American Journey tidligere denne måneden.

Jay Inslee (67): Guvernør i delstaten Washington siden 2013. Satt i Representantenes hus fra 1993 til 2012. Markerte seg da han saksøkte president Trump på grunn av innreisenekten mot borgere fra islamdominerte land i 2017.

Disse vurderer å stille:

AP / Reuters / NTB scanpix

Joe Biden (76): En av USAs mest kjente politikere. Barack Obamas visepresident. Senator for Delaware fra 1973 til 2009. Høyt respektert og veldig godt likt. Topper foreløpige målinger over mulige presidentkandidater, men kan bli ansett for å være for gammel for jobben.

Michael Bloomberg (76): Blant de rikeste menneskene i USA. Kjent forretningsmann fra New York. Borgermester i New York City fra 2002 til 2013. Identifiserte seg tidligere som republikaner. Også her vil den høye alderen bli en faktor.

Amy Klobuchar (58): Senator for Minnesota siden 2007. Tidligere advokat. Markerte seg og ble nasjonalt kjent på grunn av sine spørsmål til høyesterettskandidat Brett Kavanaugh i fjor høst. Kan sikre viktige middelklassevelgere i det såkalte rustbeltet.

AP / Reuters / NTB scanpix

Corey Booker (49): Senator for New Jersey siden 2013. Tidligere borgermester for Newark i New Jersey, der han var svært populær. Sterk nasjonal profil.

Kirsten Gillibrand (52): Senator for New York siden 2009, da hun overtok plassen til Hillary Clinton. Tilhører den mer konservative fløyen i partiet, men er samtidig tydelig på at hun ønsker et system med helsetjenester for alle amerikanere.

Beto O’Rourke (46): Fra El Paso, Texas. Tidligere medlem i Representantenes hus. Fikk enorm oppmerksomhet da han nesten slo republikaneren Ted Cruz i senatorvalget i Texas i fjor. Svært dyktig til å nå ut til velgerne gjennom sosiale medier. Kjendisfaktoren alene gjør ham til en av de mest omtalte kanskje-kandidatene.

AP / Reuters / NTB scanpix

Bernie Sanders (77): Sitter som partiuavhengig senator for Vermont, noe han har gjort siden 2007. Ga Hillary Clinton overraskende hard konkurranse i nominasjonskampen i 2016, og bidro med det i stor grad til å trekke partiet mot venstre. Svært opptatt av urettferdig fordeling av godene i det amerikanske samfunnet. I likhet med Biden og Bloomberg kan den høye alderen bli en faktor også for Sanders.

Sherrod Brown (66): Senator for Ohio siden 2007. Populær blant velgerne i en delstat som ofte havner på vippen mellom partiene.

John Hickenlooper (66): Guvernør i delstaten Colorado siden 2011. Leder den nasjonale guvernørforeningen, noe som gir ham et stort nettverk. Opprinnelig geolog.