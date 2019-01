Søndag ettermiddag, for en drøy uke siden, forsvant en to år gamle gutt fra foreldrene sine. Det viste seg at gutten hadde falt ned i en over 100 meter dyp brønn i landsbyen Totalán utenfor Malaga i Sør-Spania.

Åtte dager senere er gutten fremdeles i den dype brønnen. Redningsmannskapene når ikke frem til ham.

Jon Nazca / Reuters

Tror han er i live

– Vi vil ikke gi oss før vi har reddet barnet. Vi har troen på at vi kan hente ham ut i live, sa tjenestemannen Maria Gómez til nyhetsbyrået Reuters fredag i forrige uke.

Det ble antatt at mannskapene ville trenge minst to dager før toåringen kunne hentes ut av brønnen.

I løpet av hele redningsaksjonen har mannskapene jobbet ut fra ideen om at toåringen fremdeles er i live. Håpet er at det er nok oksygen i brønnen til at han har klart seg.

Jon Nazca / Reuters

Når ikke frem med mat eller vann

Åtte dager etter at han ramlet ned i brønnen er gutten fremdeles ikke funnet. Ifølge Dagbladet har det ikke lyktes mannskapene å få gitt ham hverken mat eller vann.

– Vi er ekstremt motivert for å nå ham så fort som mulig. Vi bryr oss ikke om arbeidstimene, at vi er slitne eller søvnmangelen, sier Ángel Garcia Vidal, ingeniøren som er ansvarlig for redningsaksjonen, til The Guardian.

Mandag formiddag ble det klart at det er åtte meter igjen med graving før mannskapene når inn til området i fjellet der de mener Julen Roselló befinner seg.

Jon Nazca / Reuters

Umulig å klatre ned gjennom brønnen

Redningsaksjonen er særlig vanskelig å gjennomføre fordi at den 100 meter lange brønnen er svært smal. Mannskapene kommer seg ikke ned gjennom brønnen. I tillegg frykter man at stein og jord skal rase ned i brønnhullet. I stedet drilles det derfor en tunnel ved siden av brønnen.

Etter at mannskapene har drillet seg langt nok ned i fjellet, skal det graves for hånd horisontalt, inn mot området der de mener Julen Roselló befinner seg. Det skriver The Independent.

Til tross for at redningsmannskapene har vært håpefulle i flere dager, ble innsatsen noe begrenset i løpet av helgen. I arbeidet med å drille en vertikal tunnel, traff de på svært hard stein som er krevende å drille gjennom. Det gjør det enda vanskeligere å nå frem til toåringen.

I tillegg er det utfordrende å få fraktet utstyr opp til området der ulykken skjedde.

– Vi håper at vi kan nå ham så raskt som mulig, og frakte ham til foreldrene sine, sier Ángel Garcia Vidal.

Jon Nazca / Reuters

Fant hår og godteripose

Julen Roselló var på tur gjennom en privat eiendom med sine foreldre, da ulykken skjedde. Det var så sent som desember 2018 at brønnen ble gravd ut. Brønnhullet var hverken sikret eller dekket til.

Flere familiemedlemmer skal ha sett gutten falle ned brønnen, uten at de rakk å nå ham før han falt.

Ved kanten av brønnen ble det funnet en liten pose godteri som gutten bar på før han falt. I tillegg ble det dessuten funnet hår, som etter DNA-prøver har bekreftet at det er Julen Roselló som ramlet ned i brønnhullet. Det skriver The Telegraph.

Jon Nazca / Reuters

Det er blitt senket to kameraer ned i brønnhullet for å lokalisere toåringen. Disse forsøkene var ikke vellykket.

Toåringens far, José Roselló har fortalt medier på stedet at han hørte sønnen gråte kort tid etter fallet.

– Jeg føler at vi har vært her i mange måneder. Jeg frykter det verste men håper at en engel bringer ham tilbake til oss i live, sier han.

Hverken mannskapene eller familien har vært i verbal kontakt med Julen Roselló etter fallet.

Jon Nazca / Reuters

Støtte nasjonalt og internasjonalt

I etterkant av fallet har spanske og internasjonale medier dekket redningsaksjonen tett. På tvers av landet har spanjoler uttrykt sin omsorg og sympati for familien som nå venter på å få tilbake sønnen sin.

I byen Totalán ble det arrangert flere våkenetter i solidaritet med familien. Ifølge Reuters kunne man blant annet lese håndlagde bannere der det sto skrevet «Vær sterk, Julen. Totalán er med deg.»