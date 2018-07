Byen var i sin tid et sentrum for demonstrasjonene mot president Bashar al-Assad før den syriske borgerkrigen begynte for sju år siden, skriver AP.

Mandag melder både den London-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights og opprørstalsperson Ibrahmi Jabawi at syriske styrker startet beleiringen av Daraa natten før.

SOHR og regjeringskontrollerte Syrian Central Military Media melder at syriske styrker nå også kontrollerer mesteparten av områdene langs grensa mot Jordan, etter nylig å ha vunnet kontroll over en viktig grenseovergang.

Etter å ha også ha vunnet kontroll over tettstedene Heet og Zeizoun nærmer regjeringsstyrkene seg nå et område som kontrolleres av gruppen Khaled bin Al-Waleed Army, ifølge SOHR. Gruppen skal være tilknyttet den ytterliggående islamistgruppa IS.