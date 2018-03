President Trump skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un innen mai

Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong kunngjorde torsdag at den nordkoreanske lederen Kim jong-un har invitert den amerikanske presidenten til et møte.

Chung Eui-yong sa også at Trump har takket ja til møtet.

Chung Eui-yong ledet en delegasjon til Washington som overleverte et brev fra Nord-Koreas leder til Donald Trump. Chung kom rett fra et møte med Kim Jong-un i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang.

Møtet med Trump vil finne sted innen mai, sa sørkoreaneren.

Vil stanse prøvesprenginger

Kim Jong-un har gått med på å stanse prøvesprengningene. I løpet av det siste året har Nord-Korea provosert ved å skyte opp en rekke raketter og detonere bomber.

Samtidig har han sagt at han har forståelse for at de felles militærøvelsene til USA og Sør-Korea må fortsette. Dette har tidligere vært fremholdt som et ufravikelig vilkår for å starte forhandlinger fra nordkoreanernes side.

– Vi vil gjøre hele den koreanske halvøya fri for atomvåpen. Vi skal ikke gjenta feilene fra fortiden, sa Chung Eui-yong.

Trump får æren

Han priste også Trump for hans lederskap på dette feltet, og ga ham mye av æren for at møtet nå vil finne sted.

Trump dukket tidligere på kvelden overraskende opp i presserommet for å si at en viktig kunngjøring ville komme. Presidenten var tydelig begeistret for utviklingen, melder amerikanske medier.

På spørsmål fra ABC om kunngjøringen vil handle om samtaler med Nord-Korea, svarte presidenten at det nesten er større enn som så.

– Forhåpentligvis vil dere gi meg æren for det, sa Trump.

Chung Eui-yong er Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver. Han har torsdag briefet sine amerikanske motpart, HR McMaster, om møtet med nordkoreanerne.

– Det har vært en viktig faktor at President Donald Trump har klart å overbevise Nord-Korea om at USA var villig til å bruke makt for å ta fra dem atomvåpnene, sa den republikanske kongressmannen Will Hurd til Fox News.

Little Rocket Man

President Trump og Kim Jong-un har engasjert hverandre i en ordkrig det siste året som har gjort mange nervøse. Trump kalte Kim Jong-un «Little Rocket Man» under hovedforsamlingen i FN i høst. Kim har på sin side kalt Trump «gal» og en «gammel tulling».

I august i fjor sa Trump at Nord-Korea ville bli «møtt med ild og raseri som verden aldri har sett maken til» dersom de provoserte videre med sine rakettoppskytinger og truet amerikanske territorier.

