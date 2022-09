* Edward Snowden (39) arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

* I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter.

* Dokumentene, som han har delt med ledende medier verden over, avdekker massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk.

* Snowden flyktet via Hongkong til Moskva, der han har oppholdt seg siden juni 2013. I begynnelsen av august 2014 fikk han innvilget tre års oppholdstillatelse i Russland.

* USA har siktet ham for spionasje og tyveri av regjeringens eiendom og krever ham utlevert.

* Snowden ble i fjor tildelt Bjørnson-prisen for 2015 for sin innsats for ytringsfriheten. Norske myndigheter kunne ikke garantere for hans sikkerhet, og han kom derfor ikke til Norge for å motta prisen.

* 7. mars ble han tildelt den norske PEN-klubbens Ossietzky-pris. Prisen skulle etter planen deles ut i Universitetets aula 18. november. Utdelingen er utsatt til 7. juni 2017.

* 21. april ble det kjent at Snowden saksøker den norske stat for å få fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.

* Oslo tingrett avviste 27. juni å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner seg i Norge og det dermed heller ikke foreligger en utleveringsbegjæring fra USA. 28. september stilte Borgarting lagmannsrett seg bak avgjørelsen.

* Saken ble anket til Høyesterett som forkastet anken.

Kilde: NTB