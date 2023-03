Russland står foran demografisk tragedie

Krig, pandemi, alkoholmisbruk og masseutvandring. De siste tre årene har Russland mistet to millioner flere mennesker enn vanlig, og når unge menn enten dør i krig eller flykter, blir kjønnsbalansen stadig skjevere.

Vladimir Putins drøm om et mektig russisk riket undergraves av en kraftig befolkningsnedgang som følge av krig, pandemier, masseflukt og alkoholmisbruk.

05.03.2023 14:25

En demografisk tragedie er i ferd med å utvikle seg i Russland, og president Vladimir Putins «russkij mir»-ideologi, den russiske verden, taper dermed momentum.

Forventet levealder for dagens 15 år gamle russiske gutter har de siste årene minsket med nesten fem år – til samme nivå som Haiti, et land preget av fattigdom, naturkatastrofer og gjengvold.

Russiske menn dør nå seks år tidligere enn menn i Bangladesh, og 18 år tidligere enn menn i Japan, ifølge offisiell statistikk.

Stadig lavere fødselstall

I tillegg er fødselstallene rekordlave. I april 2022 var antall russere som ble født, nede på samme nivå som under den tyske okkupasjonen under annen verdenskrig.

Ifølge vestlige beregninger har opp imot 200.000 russiske soldater mistet livet siden invasjonen av Ukraina for et drøyt år siden.

Og mellom 500.000 og en million har unngått krigen ved å flykte utenlands. For eksempel reiste 10 prosent av landets it-arbeidere, de fleste unge menn, ut av landet i 2022, ifølge det russiske informasjonsdepartementet.

Krig, flukt og utvandring fører også til en stadig skjevere kjønnsbalanse. Det er nå ti millioner flere kvinner enn menn i Russland.

Mange unge flyktet fra Russland etter at det i september ble varslet mobilisering. Dette bildet er tatt ved grensen til Georgia 23. september 2022.

Koronapandemien

Men krigen er ikke den eneste årsaken til den demografiske krisen, ikke engang den viktigste. Krigen legger bare enda en byrde på en allerede plaget og synkende befolkning. Ifølge The Economist ser Russland ut til å være på vei inn i en demografisk undergangsspiral.

Krisens røtter strekker seg 30 år tilbake i tid. I 1994 nådde landet en befolkningstopp på 149 millioner mennesker. Deretter har tallet gradvis gått nedover. Om mønsteret holder seg, kan folketallet være nede på 120 millioner om 50 år, ifølge tall fra FN.

Bare i pandemiårene 2020 og 2021 minsket befolkningen med 1,3 millioner mennesker. 1,7 millioner flere russere døde enn ble født. Ifølge landets offisielle statistikk døde knapt 390.000 russere med covid-19, men det tallet mener mange er altfor lavt.

Kraftigere nedgang enn normal nedgang

Summerer man pandemi, krig, utbredt alkoholmisbruk og mobiliseringsflukt, har Russland trolig mistet mellom 1,9 og 2,8 millioner flere mennesker enn normalt i 2020 til 23, det vil si i tillegg til landets såkalt vanlige demografiske nedgang.

Akkurat hva befolkningsnedgangen får å si i det lange løp, er vanskelig å spå noe om.

Ifølge The Economist blir det i første omgang vanskeligere for Putin å gjennomføre store mobiliseringer til krigen, og på lenge sikt blir Russland et mindre, dårligere utdannet og fattigere samfunn, der man dør i 60-årsalderen, og som unge mennesker flykter fra.