Trump møter dommeren. Utenfor rettsbygningen er stemningen amper.

NEW YORK/OSLO (Aftenposten): Donald Trump svarte at han ikke var skyldig, da dommeren spurte ved innledningen til saken.

Donald Trump ble arrestert tirsdag kveld norsk tid. Det betyr ikke at han fengsles.

04.04.2023 17:23 Oppdatert 04.04.2023 20:52

Klokken 19.25 norsk tid ankom Donald Trump rettslokalet i New York. Formelt meldte han seg slik at han kunne bli arrestert. På innsiden vil politiet fortelle ham at han er under arrest, så vil de ta fingeravtrykkene hans. Han blir tildelt et saksnummer. Ifølge flere medier er det ikke nødvendig å ta et «mugshot av ham».

Da dommeren spurte om han erklærte seg skyldig i de 34 tiltalepunktene, svarte Trump nei. Ifølge Reuters dreier tiltalepunktene seg om forfalskning av forretningspapirer.

«Surrealistisk»

Mens han var på vei til retten sendte han ut en melding på sitt sosiale nettsted truth Social:

«På vei til nedre Manhattan, tinghuset. Virker helt SURREALISTISK - WOW, de skal ARRESTERE MEG. Kan ikke tro at dette skjer i Amerika. MAGA!»

Trump vinket til tilhengere som var møtt opp for å vise sin støtte.

New York City har forberedt seg på en dag med demonstrasjoner og mye uro.

Politiet har mobilisert 35.000 tjenestefolk for å holde ro. Motorduren fra flere helikoptre har preget nedre Manhattan hele dagen.

Rundt rettsbygningen er et betydelig område sperret av. Utenfor metallgjerdene er stemningen amper.

En rekke støttespillere og motstandere av presidenten har samlet seg. Stadig bryter de to sidene ut i munnhuggeri. Enkelte står helt opp i ansiktene på hverandre og roper.

Trump-supporter Christine Chapman endte midt i kaoset da Marjorie Taylor Greene ankom New York.

– Du er en drittsekk. Kom deg til helvete vekk, roper en mann til en annen og viser fingeren.

– Hold kjeft! smeller det tilbake.

En Trump-motstander har kledd seg i full oransje fangedrakt og Trump-maske. Personen blir møtt med pipekonsert fra dem som heier på ekspresidenten.

– En festdag

– Jeg er blitt kalt så mye forskjellig i dag. Ingenting egner seg på trykk i en avis, sier Penny Vesecky fra Long Island.

Hun og venninnen Christine Chapman sto opp grytidlig for å kunne kjøre inn til Manhattan og vise sin støtte til Trump.

– Jeg våknet halv fem om morgenen. Da klarte jeg ikke sove lenger. Jeg var så spent, sier Chapman, som har på seg en rød «America First»-caps.

Hun sier hun gledet seg til å høre appellen til den kontroversielle kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene. Men i likhet med Aftenpostens korrespondent fikk hun ikke med seg et ord. Det brøt nemlig ut fullt kaos da Greene ankom plassen foran rettslokalet.

Unmute video Kaos da Marjorie Taylor Greene skulle tale. Foto: Øystein K. Langberg

Motstandere av ekspresidenten gjorde alt de kunne for å overdøve Greene, som kun var utstyrt med en liten megafon. En stor mengde journalister og fotografer kranglet om de beste posisjonene.

– Det var helt vilt. Jeg ble dyttet vekk og fikk hender i ansiktet, sier Chapman, som også endte i flere kangler med Trump-motstandere.

Likevel planlegger hun å være utenfor rettslokalet sør på Manhattan hele dagen.

– Dette er ikke en trist dag. Dette er en festdag. Trump har samlet inn enorme beløp siden tiltalen. Demokratene sender ham rett tilbake til Det hvite hus, sier Chapman.

To menn roper ukvemsord til hverandre foran rettsbygningen.

Motstandere og støttespillere av ekspresidenten hadde egentlig fått hvert sitt tilmålte område, men mange brøt reglene.

Vil flytte saken

Få timer før han skulle møte i rettsbygningen på Manhattan, meldte Donald Trump at han ønsker å flytte prosessen til bydelen Staten Island. Dette er en av de få valgkretsene i New York hvor han fikk et stort flertall av stemmene i 2020.

Trump sier på nettstedet Truth Social at han ikke tror det er mulig for ham å få en rettferdig rettssak på Manhattan.

Får ikke filme

Dommer Juan Merchan bestemte mandag at mediene ikke får filme selve rettsmøtet. Ifølge bransjebladet Deadline skjedde dette etter oppfordring fra Trumps advokater. Da tiltalen ble kjent, gjorde Trump det klart at han ikke har tillit til dommer Merchan.

«Han HATER meg», skrev Trump på det sosiale mediet han selv grunnla etter å ha blitt sperret ute fra Twitter i 2021.

Dommeren kjenner allerede godt til Trumps forretningsdrift. Han var dommer i saken om skattesnusk i Trumps eiendomsselskap, og sendte finansdirektør Allen Weisselberg i fengsel i januar i år. Han er planlagt løslatt 19. april i år.

Samtidig bruker Trump tiltalen aktivt for å skape oppmerksomhet og sympati. Ikke minst ber han tilhengerne om å sende penger.

Tirsdag publiserte han en kort video fra bilkortesjen sin. «Om det går dårlig med deg, slik det går med mange, så ikke send noe. Men går det bra, slik vi la til rette for gjennom min regjerings gode politikk, så send ditt bidrag», skrev han.

Ifølge Fox News har han samlet inn 7 millioner dollar etter at tiltalen ble kjent.

Politiet har mobilisert store mannskaper for å hindre uro i forbindelse med rettsmøtet.

Benekter forhold

Selve tiltalen er blitt holdt hemmelig inntil nå. Ifølge medierapporter er det mellom 20 og 30 tiltalepunkter.

Det er antatt at hysjpengene til pornoskuespillerinnen Stormy Daniels er sentralt. Hun hevder at hun hadde sex med Trump i 2006. Rett før valget 2016 fikk hun rundt 1,4 millioner kroner for å holde munn om forholdet.

Trump selv benekter at han hadde sex med henne. Han ba allikevel sin daværende advokat Michael Cohen om å betale Daniels. Senere fikk advokaten tilbakebetalt utlegget. Det ble kamuflert som juridiske utgifter.

Dersom dette kan sies å være valgkamputgifter, kan det ha vært et lovbrudd.

Dagens rettsmøte er stort sett en formalitet der tiltalen blir forkynt og veien videre diskutert.

De neste månedene blir det en dragkamp mellom statsadvokaten og Trumps advokater.