En bølge av ekle restaurantgjester herjer Japan. Det de gjør, har fått navnet «sushi-terrorisme».

Skal du på samlebånd-restaurant i Japan bør du kanskje tenke deg om. Nå vil politiet ha slutt på «terrorismen».

To menn er nå arrestert for å ha utført sushi-terrorisme på en av den populære kjeden Yoshinoyas restauranter.

07.04.2023 18:29

Tidligere i år begynte det å dukke opp videoklipp fra japanske samlebånd-restauranter i sosiale medier.

Videoene viser blant annet gjester som slikker seg selv på fingrene for så å ta på mat som passerer på samlebåndet på vei mot andre, intetanende gjester.

En annen video viser en gjest som slikker på toppen av en åpen soyasausflaske, beregnet for alle gjestene.

Heller ikke restaurantenes tekopper er trygge. En video viser hvordan en gjest slikker hele randen på en ren tekopp, for så å sette den tilbake på hyllen med de andre tekoppene.

Det er også flere videoer hvor gjester tar sushi-biter fra samlebåndet inn i munnen, for så å legge det tilbake på tallerkenen.

Trenden har fått stor spredning i sosiale medier, og er blitt betegnet som «sushi-terrorisme». Nå er to «terrorister» arrestert.

«Jeg ville bare få folk til å le»

De to er menn i midten av 30-årene. De ble denne uken arrestert for oppførselen under et restaurantbesøk i september i fjor. Det skriver The Guardian. Da besøkte de to en Yoshinoya-restaurant i Osaka.

Restaurantkjeden er kjent for biffbollene sine, som er svært populære i Japan.

Under besøket skal de to ha brukt sine egne spisepinner til å forsyne seg med syltet ingefær fra en skål som var beregnet på alle restaurantens gjester. Det er vanlig at man bruker separate spisepinner til å forsyne seg med tilbehør fra felles-skålene.

En video som viser hvordan en av mennene gjentatte ganger forsyner seg fra felles-skålen med sine egne spisepinner, fikk stor spredning på sosiale medier.

«Jeg ville bare få folk til å le», sa en av mennene til politiet, ifølge nyhetsbyrået Kyodo. Mannen skal også ha sagt at han delte det på sosiale medier fordi det var så morsomt.

«Jeg ville at alle skulle se det», skal han ha sagt. Kyodo melder at begge mennene har tilstått anklagene.

Yoshinoya er blant restaurantkjedene som rammes hardt av «sushi-terrorismen».

Flere arrestasjoner

Kjeden Yoshinoya driver rundt 1000 restauranter i Japan. De meldte saken til politiet etter å ha blitt kjent med videoen i februar.

De måtte da midlertidig stenge den aktuelle restauranten for å bytte ut den syltede ingefæren og for å desinfisere alle skålene.

En talsperson for Yoshinoya beklaget at saken hadde forårsaket ubehag og frykt blant gjester, og sa at hen inderlig håpet det ikke ville skje igjen.

Arrestasjonene er ikke de første i Japans krig mot sushi-terrorismen. I mars ble en 21 år gammel mann tiltalt for å ha slikket toppen av en felles soyasaus-flaske på en annen samlebånd-restaurant i februar. To andre skal også være arrestert i saken, ifølge The Guardian.

21-åringen skal ha blitt inspirert av videoer i sosiale medier av andre som bedrev sushi-terrorisme.

Tar grep

Enkelte samlebånd-restauranter har sluttet å plassere ekte mat på de roterende båndene som følge av trenden.

Andre har installert kameraer utstyrt med kunstig intelligens for å fange opp ugrei oppførsel. Det skriver The Japan Times.

Kjeden Sushiro har valgt å installere plastpaneler mellom gjestene og maten på samlebåndet i alle sine restauranter.

En annen kjede har besluttet at tilbehør ikke lenger skal være tilgjengelig på samlebåndet, men at servitører skal komme til bordene med det.

Kjeden Kura Sushi har lenge hatt sushirettene sine under beskyttende lokk. Nå bruker de også kunstig intelligens og overvåkingskameraer for å holde samlebåndet trygt.

Kjeden Kura Sushi har siden 2011 hatt små gjennomsiktige lokk over sushirettene på samlebåndet. I mars innførte de ytterligere sikkerhetstiltak. Da installerte de også overvåkingskameraer.

– Sushi på samlebånd er en form for underholdning. Det er noe vi vil bevare, sa en talsperson for Kura Sushi om de nye tiltakene.