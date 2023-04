Siktede fengslet i fire uker i bortføringssaken i Danmark

32-åringen som er siktet etter at en 13 år gammel dansk jente var savnet i helgen, er varetektsfengslet i fire uker.

Lite er ennå kjent om hendelsesforløpet etter at en 13 år gammel dansk jente var savnet i over ett døgn før hun kom til rette igjen. En 32 år gammel mann er siktet i saken.

17.04.2023 13:34

Mandag formiddag ble 32-åringen fremstilt for fengsling i retten i Næstved. Møtet gikk for lukkede dører. Ekstra Bladet melder at dette blant annet ble gjort fordi det ifølge jenta kan være en gjerningsmann til.

Siktede anket ikke fengslingskjennelsen. Mannen skal også gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, melder NRK.

I retten ble det kjent hva mannen er siktet for: Frihetsberøvelse, voldtekt, vold og trusler i forbindelse med savnetsaken, som skapte store overskrifter i Danmark i helgen – og også her til lands.

13 år gamle Filippa ble meldt savnet lørdag ettermiddag da hun ikke kom tilbake etter å ha levert aviser i Kirkerup i Sjælland. Politiet satte inn betydelige ressurser i etterforskningen, og det ble kort tid etter gjort funn av jentas sykkel og mobiltelefon liggende i veikanten. Politiet uttalte at de fryktet det hadde skjedd en kriminell handling.

Savnet i over ett døgn

Jenta ble etterlyst med navn og bilde lørdag ettermiddag, og politiet mottok rundt 600 henvendelser og tips i saken. Flere hadde sendt inn videoopptak, men det er ikke kjent hvilken rolle tipsene spilte i gjennombruddet i saken.

Mandag ble flere detaljer og tidspunkt rundt hendelsesforløpet kjent.

Jenta ble ferdig med avisrunden lørdag klokken 11.30, hvorpå hun ringte hjem til sin far og fortalte at hun var på vei hjem. Så hørte de ikke noe mer fra henne.

I mandagens fengslingsmøte ble tidspunktet 11.43 nevnt som da frihetsberøvelsen startet.

32-åringen skal ha tatt med seg 13-åringen til to ulike adresser, ifølge politiet.

Erkjenner delvis straffskyld

Søndag ettermiddag sperret politiet av et hus, og det ankom både krimteknikere og andre ressurser.

Ved 15-tiden søndag uttalte politiet på en pressekonferanse at 13-åringen var funnet i live, og at de hadde pågrepet en 32 år gammel mann. Senere på kvelden meddelte 13-åringens mor at jenta hadde det «ok etter omstendighetene».

Mannen erkjente delvis straffskyld i mandagens fengslingsmøte. Det er foreløpig ukjent om det er en relasjon mellom de to.