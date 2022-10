– Ramzan Kadyrov er Putins åndelige sønn, sier forfatter

Han omgir seg med superkjendiser. Leker med tigere og strutser. Og sender soldater til Nordpolen. Nå er han blitt en av Putins nærmeste.

I kjølvannet av de russiske nederlagene de siste ukene, er det innenfor Putins innerste krets én person som mer enn noen andre har målbåret kritikken mot Russlands krigføring i Ukraina: Tsjetsjenias mektige tyrann Ramzan Kadyrov.

Han har ikke kritisert militæret for å være for brutale. Eller for å ha invadert et annet fritt folk. Han har kritisert det russiske militæret for ikke å være brutale nok.