Fire uker etter valget: Rakk ikke fristen, ber om «et par dager til» for å få på plass en regjering.

Moderaternas leder Ulf Kristersson hadde frist til klokken 11 med å forhandle frem en ny svensk regjering. Nå ber han om et par dager til for å få på plass «detaljer».

Moderaternas leder Ulf Kristersson ønsker å danne regjering med Sverigedemokraterna som støtteparti. Det blir i så fall første gang Sverigedemokraterna får en slik rolle.

12. okt. 2022 11:28 Sist oppdatert nå nettopp

I formiddag måtte lederen for Høyres svenske søsterparti melde tilbake til Riksdagens talmann om han hadde lyktes med regjeringssonderingene.

Før valget hadde Kristersson sagt at hans side i politikken var klare til å overta makten. Men mye tyder på forhanldingene har vært vanskeligere enn han trodde.

Nå sier Kristersson at han trenger et par dager til.

Stemples som prestisjenederlag

– Vi er i prinsippet ferdige med det vi skulle gjøre. Vi går nå mot regjeringsdannelse, sa Ulf Kristersson.

– Men det er noen detaljer som vi vil greie ut. Vi ønsker å presentere alt samlet. Derfor har jeg bedt om et par dager til for å gjøre det, sa Kristersson.

Han anslo at dette vil bli klart på fredag og at det blir statsministeravstemning i Riksdagen på mandag.

Talmannen ga grønt lyst til dette og har gitt Kristersson ny frist til fredag.

Kristersson ville ikke si noe om hvilke partier som får seter i en ny regjering eller hvilken politikk de har blitt enige om.

Utsettelsen blir tolket som et prestisjenederlag for Kristersson. Sveriges Radios kommentator Fredrik Furtenbach minner om at det bare en gang tidligere i Sverige har tatt lenger tid å danne regjering.

– Det er kanskje ikke så rart siden de er en ny blokk. De er ikke så vant til å forhandle med hverandre. Men det sår tvil om påstanden om at denne blokken er så enige, sa Furtenbach til egen kanal.

Fakta Dette skjer nå Hvis og når Kristersson er klar til å danne regjering, vil det ta minst to dager før det blir statsministeravstemning i Riksdagen. Talmann Andreas Norlen har gitt Kristersson frist til fredag med å finne ut om han har regjeringsgrunnlag. I en statsministeravstemning må Kristersson unngå å få et flertall mot seg. Hvis færre enn halvparten av de folkevalgte stemmer i mot Kristersson, er han valgt. Deretter må han kunngjøre hvem som skal sitte i regjeringen. I regjeringserklæringen gjør han rede sin nye politikk. Deretter kan det formelle regjeringsskiftet skjer. Det skjer i et rådsmøte der kong Carl Gustaf vil være til stede. Om Kristersson ber om mer tid, blir gangen den samme. Vis mer

Tøffe forhandlinger

Det har gått en måned siden valget i Sverige. Resultatet ble svært jevnt. Etter fintelling ble det klart at høyresiden fikk et flertall av stemmene. Det gikk derfor mot regjeringsskifte.

De kontroversielle Sverigedemokraterna er for første gang nest største parti. Det var likevel Moderaternasleder Ulf Kristersson som fikk oppdraget med å prøve å danne regjering.

De siste ukene har det vært harde forhandlinger mellom Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna. Sist helg gjemte partilederne seg på et slott for å prøve å komme til enighet.

Alle de fire partiene gikk til valg på å få regjeringsskifte. Kristersson fikk frist til klokken 11 i dag for å melde tilbake til Riksdagens talmann (president) hvordan sonderingene mellom partiene har gått.

På vei inn til talmannen avviste Kristersson at det ikke hadde gått lang tid og sa at det bare er to uker siden de startet forhandlingene.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson har gjort det klart at han vil innflytelse dersom partiet skal støtte en borgerlig regjering.

Stridssakene

Tross få lekkasjer, tyder mye på at forhandlingene har vært svært vanskelige. På forhånd var det klart at følgende spørsmål ville skape problemer:

Hvilke partier skal sitte i regjeringen? Moderaterna og Kristdemokraterna er selvskrevne. De har også sagt at Sverigedemokraterna ikke får sitte i regjeringen. Sverigedemokraterna på sin side vil ikke at Liberalerna, som ligner på norske Venstre, skal sitte i en borgerlig regjering.

Hvor mange gjennomslag krever Sverigedemokraterna (SD) for å støtte Kristerssons regjering? Hvor stor makt får de? Sverigedemokraterna har alt fått ledervervet i flere av komiteene i Riksdagen.

Det er første gang Sverigedemokraterna skal være del av det parlamentariske grunnlaget for en regjering.

Etter forrige valg var det også flertall blant partiene på høyresiden. Men ingen av de borgerlige partiene ville samarbeide med Sverigedemokraterna. Dermed fikk Socialdemokraterna oppdraget med å danne regjering. Da tok regjeringsdannelsen hele 134 dager.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson leder i dag en overgangsregjering inntil en ny regjering er på plass.