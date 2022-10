Russland erkjenner tap i Lyman. Derfor er den ukrainske byen så viktig.

Lyman var viktig for russernes evne til å få frem soldater og forsyninger. Nå kan byen bli nøkkelen til enda flere ukrainske seire.

En ukrainsk soldat vinker ut fra en stridsvogn i Kharkiv fylke i september.

1. okt. 2022 20:41 Sist oppdatert nå nettopp

Russland sa lørdag at deres soldater hadde trukket seg ut fra byen Lyman i det østlige Ukraina.

Fordi de russiske soldatene holdt på å bli omringet, ble de trukket tilbake til «mer fordelaktige linjer», het det i meldingen fra det russiske forsvarsdepartementet.

Det er ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold at russerne faktisk rakk å trekke ut alle soldatene. De siste dagene er det blitt rapportert at opptil 5000 russiske soldater risikerte å bli fanget under omringningen av Lyman.

– Det pågår fremdeles kamper i Lyman, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag kveld ifølge Reuters.

Uheldig timet nederlag for Putin

At Ukraina har klart å gjenerobre byen, er et større nederlag for Russlands president Vladimir Putin. Det kommer ubeleilig, dagen etter at han proklamerte annektering av fire ukrainske fylker. Et av fylkene er Donetsk, der Lyman ligger.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder de med «massiv ildgivning» påførte de ukrainske styrkene store tap. Påstanden er ikke blitt bekreftet. Det russiske forsvarsdepartementet forsøker å unnskylde nederlaget med at ukrainerne hadde mange flere soldater, mer utstyr og at de satte inn reservestyrker.

Kartet nedenfor viser stillingen ved Lyman idet de ukrainske styrkene var i ferd med å innta byen.

Lyman har siden april i år vært viktig for logistikk og transport i forbindelse med russerne militære operasjoner i Ukraina. Byen er et knutepunkt for det ukrainske jernbanenettet og russerne bruker ofte jernbanen for å flytte soldater og forsyninger.

Byens verdi som logistikk- og transportknutepunkt ble redusert etter at russerne tapte stort i Kharkiv fylke i begynnelsen av september, ifølge militære eksperter.

Ukrainerne tok tusenvis av kvadratkilometer i Kharkiv fylke før de stoppet opp ved vestsiden av Oskil-elven. Spørsmålet er om seieren i Lyman åpner opp for at ukrainerne kan knuse de russiske stillingene på østsiden av Oskil-elven.

Toglinjen som går opp langs østsiden av Oskil-elven, kommer nemlig fra Lyman.

Russerne kan få problemer i Luhansk

Ved å erobre Lyman, har Ukraina dessuten åpnet for flere erobringer lenger østover, inn i Luhansk fylke.

– Avhengig av hvordan ukrainerne vil følge opp fremgangen, så kan en kollaps ved Lyman åpne for mulige offensiver lenger østover, sier Karolina Hird til Reuters. Hun er forsker ved tenketanken Institute for the Study of War.

John Herbst, en tidligere amerikansk ambassadør til Ukraina, sier at dersom Lyman faller, så vil det i det minst komplisere russernes militære stilling i det nordøstlige Ukraina.

– Det vil sannsynligvis sette deres evne til å holde Luhansk i fare, sier han til Reuters.

Ukrainske soldater går gjennom Bakhmut, en by i Donetsk fylke som det har vært harde kamper om.

Hvor vil den neste offensiven komme?

Russerne har på sin side presset på for å ta byen Bakhmut vest for Luhansk by. Den ukrainske hæren hevdet tirsdag at de hadde påført russerne «betydelige tap» ved Bakhmut. Men russerne har fortsatt å skyte med artilleri mot ukrainerne ved denne delen av fronten.

Dilemmaet for russerne er at de ikke vet hvor ukrainerne vil slå til neste gang. Kanskje det er i sør, der ukrainerne har sagt i flere måneder at de vil forsøke å ta tilbake Kherson.

– Harde kamper fortsetter i Kherson fylke, der russiske styrker på den høyre bredden av Dnipro-elven fortsetter å være sårbare, skrev britisk etterretning tidligere i uken.

Det var denne offensiven i sør som fikk russerne til å flytte styrker vekk fra Kharkiv og mot Kherson. De ble dermed tatt på sengen da ukrainerne gikk til lynoffensiv ved Kharkiv i nordøst.

Russerne har imidlertid klart å forsinke ukrainernes fremgang i sør. Spørsmålet er om det kan vare.

Taper russerne også der, er det oppimot 30.000 russiske soldater som må evakueres ut av krigssonen på vestbredden av Dnipro-elven. Hvis ikke, vil de bli eliminert eller tatt til fange.