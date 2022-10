Amerikanske medier: Russland har smuglet store mengder ukrainsk korn

Amerikanske medier har dokumentert russiskstyrte smugleroperasjoner av ukrainsk korn verdt mange millioner dollar. Russland benekter forholdene.

Lasteskipet Laodicea seiler gjennom Bosporosstredet i Istanbul i Tyrkia 7. juli i år. En undersøkelse viser at skipet, eid av den syriske regjeringen, er en del av en omfattende russiskdrevet smugleroperasjon som har fraktet stjålet ukrainsk korn fra havner på okkuperte Krym til kunder i Midtøsten.

NTB-AP

23 minutter siden

Det er det amerikanske nyhetsbyrået AP og PBS Frontline arrow-outward-link som står bak den omfattende dokumentasjonen arrow-outward-link om kornsmugling. Frontline er et undersøkende dokumentarprogram distribuert av Public Broadcasting Service i USA.

AP og Frontline har dokumentert sofistikerte, russiskstyrte smugleroperasjoner av ukrainsk korn verdt minst 530 millioner dollar. Smuglingen foregår blant annet med skip som har seilt med forfalskede papirer om hvor kornet er hentet.

Da bulklasteskipet Laodicea la til kai i Libanon i fjor sommer, mente ukrainske diplomater at fartøyet fraktet korn som var blitt stjålet av russiske okkupanter i Ukraina. Diplomatene oppfordret libanesiske tjenestemenn til å beslaglegge skipet.

Russiske myndigheter kalte påstandene «falske og grunnløse», og Libanons generaladvokat stilte seg på Kremls side og erklærte at de 10.000 tonnene med bygg og hvete ikke var stjålet. Skipet fikk derfor tillatelse til å losse.

Smuglet korn

Satellittbildet viser lastebiler på vei til Krym. En undersøkelse foretatt av nyhetsbyrået AP viser at Russland ulovlig har fraktet korn fra okkuperte regioner i Ukraina med tog og lastebil til havner på Krymhalvøya, hvor det sendes videre til kjøpere i Midtøsten.

AP og Frontline undersøkte de ukrainske påstandene og fant ut at det syriskeide skipet hadde deltatt i smuglingen av korn for millioner av dollar – penger som har bidratt til å mate den russiske presidenten Vladimir Putins krigsmaskin.

De studerte satellittbilder og radiosendere for å spore et tredvetalls skip som foretok over 50 reiser. Om bord var det korn fra russisk-okkuperte områder i Ukraina som ble fraktet til havner i blant annet Tyrkia, Syria og Libanon.

Reporterne gjennomgikk blant annet fraktpapirer, søkte i sosiale medier og intervjuet bønder og bedriftsrepresentanter for å avdekke detaljene om den massive smugleroperasjonen.

Den pågående smuglingen av stjålet korn blir utført av velstående forretningsmenn og statseide selskaper i Russland og Syria. Noen av disse står på den amerikanske og europeiske økonomiske sanksjonslisten. Juridiske eksperter mener denne smuglingen kan falle inn under krigsforbrytelse.

Skal ta vare på sivile

Det har lenge vært kjent at det russiske militæret har angrepet gårder, kornsiloer og skipsfartsanlegg. Matlagre og matproduksjon er ødelagt, prisen på korn er drevet i været, og dessuten er eksporten av korn fra den store kornprodusenten Ukraina sterkt redusert.

– Russland har en absolutt forpliktelse til å sikre at sivile blir tatt vare på. De skal ikke frarøve sivile deres levebrød eller evne til å brødfø seg selv, sier David Crane. Han er tidligere ansatt i USAs forsvarsdepartement og har gransket utallige tilfeller av krigsforbrytelser rundt om i verden.

– Plyndring er også en forbrytelse og ikke tillatt under internasjonal militær lovgivning, sier Crane.

Under en tur organisert av det russiske forsvarsdepartementet står russiske soldater vakt mens utenlandske journalister besøker et kornlager i Melitopol sør i Ukraina. Nyhetsbyrået AP mener å ha bevis på at Russland stjeler korn fra Ukraina og smugler det til kjøpere i Midtøsten.

Tok fra kornlager

Det 138 meter lange lasteskipet Laodicea, lastet med korn, startet sannsynligvis sin reise i den sørukrainske byen Melitopol, som Russland okkuperte i begynnelsen av krigen.

En video som ble lagt ut i sosiale medier 9. juli, viser et tog som kjører opp til det enorme kornlageret i Melitopol. Toget frakter grønne fraktvogner merket med navnet til det russiske selskapet Agro-Fregat LLC. Navnet står malt med store, gule bokstaver, sammen med en logo for hvete.

Den russiske offiseren Andrey Siguta holdt en pressekonferanse på depotet uken etter hvor han sa at kornet ville sørge for matsikkerhet for de russisk-kontrollerte regionene i Ukraina, og at hans administrasjon ville vurdere beholdningen og bestemme hvor mye som kunne selges.

Mens han snakket, kunne man se en maskert soldat bevæpnet med et automatgevær holde vakt mens arbeidere lastet mel i store, hvite poser opp i lastebiler. Lignende poser ble losset av lasteskipet Laodicea i Libanon tre uker senere.

Den amerikanske regjeringen satte Siguta og fire andre ledende russiske tjenestemenn på sine økonomiske sanksjonslister 15. september. Årsaken var at de skal ha overvåket tyveri og eksport av ukrainsk korn.

Innlemmet fire regioner

Putin innlemmet nylig fire okkuperte regioner i Ukraina i Russland, i strid med folkeretten. USA og EU avviste umiddelbart annekteringen de karakteriser som ulovlig.

Ordfører Ivan Fedorov i den okkuperte byen Melitopol har opplyst at de russiske okkupantene har flyttet enorme mengder korn fra regionen med tog og lastebiler til havner i Russland og på Krym – den strategisk viktige ukrainske halvøya som Russland har okkupert siden 2014.

Videoer lagt ut i sosiale medier de siste månedene viser en jevn strøm av korntransportbiler som beveger seg sørover gjennom okkuperte områder i Ukraina med bokstaven «Z» malt på sidene. «Z» er krigssymbolet for de russiske militære styrkene.

Agro-Fregat-togvogner er observert rullende gjennom havnebyen Feodosia på Krymhalvøya, der satellittbilder viser lastebiler og tog i kø mens korn lastes om bord i skip.

En ukrainske bonde høster en åker med et stort bombekrater etter nedslaget fra en russisk rakett. Den russiske invasjonen har gjort store skader på kornproduksjonen, og nå viser en ny dokumentar at russerne også stjeler korn fra Ukraina og selger det internasjonalt.

Syriske fartøy

Laodicea er ett av tre bulklasteskip som drives av Syriamar Shipping Ltd., et syriskdrevet selskap som er underlagt amerikanske sanksjoner siden 2015 for sine bånd til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Ti reiser utført av Laodicea og søsterskipene hennes – Souria og Finikia – er sporet fra den ukrainske kysten til havner i Tyrkia, Syria og Libanon.

Syriamar svarte ikke på e-poster til hovedkvarteret i Latakia i Syria. En oppringning til telefonnummeret på selskapets hjemmeside ble ikke besvart.

Kreml har nektet for å ha stjålet korn, men det russiske statlige nyhetsbyrået Tass rapporterte 16. juni at ukrainsk korn ble fraktet til Krym, noe som resulterte i lange køer ved grensekontrollene.

Tass rapporterte senere at korn fra Melitopol hadde ankommet Krym, og at ytterligere forsendelser var ventet. Kornet var på vei til kunder i Midtøsten og Afrika.

Et satellittbilde fra 11. juli viser Laodicea liggende til kai i Feodosia. Skipets radiosender var slått av. Lasterommene var åpne, og de ble fylt med en hvit substans fra ventende lastebiler. To uker senere, da båten ankom den libanesiske havnebyen Tripoli, hevdet den å frakte korn fra en liten russisk havn på den andre siden av Svartehavet.

For grunt for skipet

I en kopi av skipets logg sto det at det kom fra den russiske havnebyen Kavkaz. Lasten ble oppført som «10.000 tonn russisk bygg og russisk mel i poser». Avsenderen ble oppført som Agro-Fregat, og kjøperen var lojal Agro Co Ltd., en grossist med hovedkontor i Tyrkia.

Det russiske selskapet Agro-Fregat svarte ikke på spørsmål på e-post, og kort tid etter Aps henvendelse så det ut til at selskapets nettside var blitt fjernet. Et telefonnummer som var oppført på nettsiden, var ute av drift.

En talsmann for lojal Agro sa at selskapet tok imot 5.000 tonn mel, og at resten av skipets last gikk til Tartus i Syria.

– Vi hadde gjort en avtale med Russland, melet kom fra Russland, sier Muhammed Cuma, talsmann for selskapet.

– Hvis melet var stjålet, ville libanesiske myndigheter ikke ha tillatt at det ble importert, sier han.

Men AP og Frontline påpeker at Laodicea ikke kunne ha hentet lasten sin i Kavkaz, den russiske havnen som er oppført i papirene.

Skipets skrog, som stikker 8 meter under overflaten, ville gått på grunn i den relativt grunne havnen, som ifølge russiske transportmyndigheter kun kan ta imot skip med en maksimal dybde på 5,3 meter.

Havnen i Feodosia er derimot over dobbelt så dyp – og der kunne Laodicea lett ha lagt til.