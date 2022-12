Marerittuke for Donald Trump. Kan få store følger for fremtiden hans.

Det kan bli anbefalt tiltale mot ekspresidenten i forbindelse med 6. januar-stormingen av Kongressen.

Donald Trump holdt 6. januar en tale foran Det hvite hus. Under talen oppfordret han tilhengerne til å gå til kongressbygningen.

Tor Arne Andreassen Journalist

16 minutter siden

Inneværende uke kan bli en av de mest avgjørende noensinne for Donald Trump, skriver The New York Times. Kongresskomiteen som har gransket stormingen av Kongressen 6. januar 2021, skal mandag avholde sitt siste offentlige møte. Samtidig skal de navngi personer som de eventuelt mener bør tiltales for kriminelle handlinger.

Et aktuelt navn er ekspresident Donald Trump. 6. januar 2021 var dagen da Kongressen skulle bekrefte at Joe Biden hadde vunnet presidentvalget. Det endte med at tusenvis av mennesker trengte seg gjennom sikkerhetssperringer og tok seg inn på Capitol. Minst syv mennesker døde i forbindelse med opptøyene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn