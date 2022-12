Mistenkt for å ha tatt betalt i bytte mot å snakke pent om Qatar

De var sosialister og aktivister, nå er de siktet for å ha mottatt penger i bytte mot å unnskylde Qatars brudd på menneskerettighetene.

Eva Kaili var en ledende sosialist i EU-parlamentet. I helgen mistet hun vervet som visepresident.

Gunnar Kagge Journalist

16 minutter siden

For tre uker siden sto Eva Kaili i EU-parlamentet og sa at «Qatar er et foregangsland» når det gjelder arbeideres rettigheter. Fredag ble hun arrestert, mistenkt for å ha mottatt bestikkelser fra Qatar.

Nå setter EU-parlamentet i gang en intern gransking.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn