USA herjet av dødelig julestorm

Uværet som rammet USA i julehelgen, har hittil kostet nærmere 50 menneskeliv, ifølge myndighetene.

Kraftig snøfall, ekstrem kulde og vind opp mot orkans styrke har rammet deler av USA i julehelgen. Dette bildet er fra et av de hardest rammede områdene, Buffalo, vest i delstaten New York.

18 minutter siden

20 av dødsfallene har funnet sted i Buffalo, som ligger ved Lake Erie i den vestlige delen av New York, nær grensen til Canada.

Området har de siste dagene vært rammet av kraftig snøfall, ekstrem kulde og vind med orkans styrke.

Ved flyplassen i Buffalo var snødybden mandag på over 1 meter, og ifølge meteorologene kan det falle ytterligere en halvmeter med snø.

Så å si hver eneste brannbil i New York måtte lørdag parkere som følge av glatte gater og veier, og guvernør Kathy Hochul kom med en innstendig oppfordring til folk om å respektere kjøreforbudet som er innført.

Store snømengder har de siste dagene falt over deler av USA, som her i Cheektowaga i delstaten New York. Myndighetene oppfordrer folk til å holde seg innendørs, og flere steder er det også innført kjøreforbud langs veiene.

Farevarsel

Også i åtte andre delstater er det meldt om omkomne i uværet, som har rammet store deler av USA, fra Great Lakes nær Canada i nord til Rio Grande ved grensen til Mexico i sør.

Rundt 60 prosent av USAs drøyt 330 millioner innbyggere tilbrakte julehelgen i et område der det var sendt ut farevarsel, og titusenvis av hjem var også strømløse under høytiden.

Myndighetene oppfordret mange til holde seg hjemme og innendørs, både som følge av den bitende kulden, men også fordi veiene mange steder var svært glatte. Selv utrykningskjøretøy hadde store vansker med å ta seg frem.

I Buffalo laget folk snøengler i en periode med oppholdsvær 1. juledag.

Innesperret i biler

Vinterdekk er et fremmedord for de fleste amerikanere, men dette hindrer dem ikke i å legge ut når veier er dekket av snø og is. Det resulterer naturlig nok i mange ulykker, og flere steder innførte myndighetene kjøreforbud.

Flere steder er det funnet omkomne i fastkjørte biler.

– Noen er funnet i biler, andre er funnet i snøfonner langs gatene. Vi vet at det er folk som ha sittet innesperret i biler i over to dager, sier en talsmann for myndighetene i Erie County i New York.

Strømbrudd

Uværet har også skapt store vansker for flytrafikken. Over 15.000 flyavganger er innstilt de siste dagene, minst 1.600 av dem mandag, ifølge Flightaware.com.

Mandag var en ny såkalt bombesyklon, der det atmosfæriske trykket faller svært raskt i en storm, ifølge meteorologene under utvikling nær Great Lakes.

Det resulterte blant annet i strømbrudd fra Maine til Seattle, men ellers i USA var mesteparten av strømforsyningen gjenopprettet.

På det meste var 1,7 millioner husstander uten strøm, mens det mandag skal ha vært snakk om rundt 100.000.