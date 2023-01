Kevin McCarthy ble omsider valgt til leder for Representantenes hus

Etter 15 avstemninger fikk Kevin McCarthy til slutt flertall i en dramatisk kamp om å bli leder for Representantenes hus i USA.

California-representant Kevin McCarthy (i midten) gratuleres etter å endelig ha bli valgt til speaker i Representantenes hus natt til lørdag lokal tid.

07.01.2023 06:55 Oppdatert 07.01.2023 08:06

Etter avstemningen brøt det ut jubel og applaus i Representantenes hus, som har forsøkt å stemme frem en leder i over fire dager.

– Jeg er glad for at det er over, sa hovedpersonen selv etter endelig å ha sikret seg jobben.

Veien dit har ikke vært enkel. I tillegg førte seierens faktum til håndgemeng, der republikaneren Mike Rogers fysisk måtte trekkes vekk, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den siste ydmykelsen

Etter å ha blitt blokkert av drøyt 20 utbrytere i eget parti de tre første dagene, gikk det langt bedre i avstemningene fredag, da 57-åringen fikk flere av utbryterne til å snu.

Den siste ydmykelsen fikk han da representanten Matt Gaetz holdt tilbake sin stemme. Klokken måtte bikke midnatt lørdag i Washington før han til slutt kom over målstreken med flertall.

«Faren min sa alltid til meg: Det er ikke hvordan du starter, men hvordan du avslutter. Og nå må vi avslutte sterkt for det amerikanske folket,» skriver McCarthy i en pressemelding.

Kevin McCarthy har vært optimist hele veien, men trengte 15 forsøk før han endelig fikk nok stemmer til å bli valgt til leder for Representantenes hus.

Kan ha gitt bort makt

Da hadde han gått med på et krav om at enhver lovgiver kan krevet at han blir fjernet når som helst. Da ga ingen republikanere stemmer til andre kandidater.

Dette vil dog redusere makten han vil ha når han skal vedta lovgivning om kritiske spørsmål. Det inkluderer finanseiering, den truende gjeldssaken i landet og andre kriser som kan oppstå, skriver Reuters.

McCarthy sikret seg 216 stemmer totalt i femtende runde som holdt til en knepen seier mot demokraten Hakeem Jeffries som fikk 212 stemmer. Sistnevnte har alltid hatt full støtte fra partiet sitt.

Slik fungerer valget

For å bli valgt kreves det flertall blant korrekt avgitte stemmer på en person. Fraværende, blanke stemmer og stemmer på «til stede» regnes ikke med.

Seks republikanere stemte på «til stede» i den siste runden. I runde 14 var det Matt Gaetz sin stemme som avgjorde at McCarthy ikke vant da.

Underveis har McCarthy tilbudt å gå med på flere krav fra republikanerne imot at de stemte på han.

Trengte en leder

McCarthys seier i natt satte punktum for de største problemene i kongressen på 160 år. De siste hundre årene har lederen for Representantenes hus blitt valgt i den aller første avstemningen.

Dette tyder på at McCarthy vil møte problemer ved å lede et knepent og polarisert flertall, skriver Reuters.

Leder for Representantenes hus blir sett på som den tredje mektigste personen i USA. Skjer det noe med presidenten og visepresidenten, er det nå McCarthy som tiltrer.