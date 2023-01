Erdogan åpner for å slippe Finland inn i Nato

President Recep Tayyip Erdogan sier Tyrkia kan komme til å slippe Finland inn i Nato uten nabolandet Sverige.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at landet kan godta å slippe Finland inn i Nato.

29.01.2023 19:10 Oppdatert 29.01.2023 20:13

– Dersom det er nødvendig, kan vi gi et annerledes svar når det gjelder Finland. Sverige vil bli sjokkert når vi gir et annerledes svar til Finland, sa Erdogan i TV-sendte uttalelser til yngre velgere søndag.

Det er første gang Erdogan åpner for et slikt scenario, ifølge nyhetsbyrået AFP. Tyrkia-kjenner Paul Levin mener imidlertid at utsagnet ikke skiller seg så veldig mye fra tidligere uttalelser fra den kanten.

– Men Erdogan understreker at det er Sverige han har problemer med, sier Levin, som leder instituttet for Tyrkia-studier ved Stockholms universitet.

For få dager siden satte Tyrkia Nato-forhandlingene med de to nordiske landene på pause.

Tyrkia og Ungarn er fortsatt de to eneste av Natos 30 medlemsland som ikke har ratifisert medlemskap for Sverige og Finland. Ungarns nasjonalforsamling ventes å gi grønt lys til begge i februar.

Tyrkisk presidentvalg

Erdogan har imidlertid satt seg på bakbeina, og forhandlingene med Tyrkia har så langt vært svært vanskelige. Flere observatører har pekt på at saken nå er blitt en del av den tyrkiske valgkampen.

Erdogan trenger å mobilisere konservative og nasjonalistiske velgere foran presidentvalget, som ventes å gå av stabelen 14. mai.

Erdogan har klaget spesielt over at Sverige nekter å utlevere personer som tyrkiske myndigheter anklager for bånd til militante kurdere og kuppforsøk.

Nye finske signaler

Nylig sa Erdogan at Sverige ikke lenger kunne vente seg tyrkisk støtte til sin søknad om Nato-medlemskap. Det skjedde etter at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan fikk tillatelse til å demonstrere utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm, der han 21. januar satte fyr på Koranen.

I etterkant åpnet Finlands utenriksminister Pekka Haavisto døren på gløtt for at landet kan bli medlem av Nato uten Sverige, men understreket samtidig at samkjøringen mellom de to landene vil fortsette.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har uttalt at han har forståelse for signalene som kommer fra Finland. Men han understreker at finsk inntreden i Nato uten Sverige trolig bare er aktuelt dersom det blir klart at Sverige permanent holdes utenfor.

– Må returnere terroristene

Søndag åpnet altså også Erdogan for å slippe inn Finland uten Sverige. Samtidig gjentok han kravet om at Sverige må utlevere personene Tyrkia er ute etter.

– Hvis dere absolutt vil være med i Nato, må dere returnere disse terroristene til oss, sa Erdogan.

– Dere kommer til å sende disse terroristene til oss slik at dere kan bli med i Nato, sa presidenten videre.

Våpeneksport

Ankara har stilt en rekke krav til Sverige for å slippe landet inn i Nato, og svenskene har blant annet åpnet for å gjenoppta våpeneksporten.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson slo tidligere i januar fast at Tyrkia stiller krav Sverige ikke kan etterkomme.

Tyrkia krever også at Sverige utleverer 130 personer som anklages for å være tilknyttet Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og Gülen-bevegelsen, som president Recep Tayyip Erdogan mener sto bak kuppforsøket mot ham i 2013.

Blant dem Tyrkia har krevd utlevert, er journalisten Bülent Kenes som anklages for å tilhøre Gülen-bevegelsen. Det kravet har svensk høyesterett avslått.

Tyrkia avlyste tirsdag et møte som var planlagt med Sverige og Finland om landenes Nato-søknader i februar.