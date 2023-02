Hemmelig ukrainsk gruppe: Påstår de skyter ned helikoptre og jakter FSB-topper inne i Russland

De jobber i de skjulte. Kyiv vil nekte for at de eksisterer. Nå står Bratstvo-bataljonen frem i The Guardian og forteller om flere angrep på russisk jord.

Oleksij (39), Taras (23) og Vladislav (21) står med ryggen til kamera – midt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. De skjuler ansiktene sine. Under løfte om anonymitet har de nå valgt å stå frem i den britiske storavisen The Guardian.

De tre tilhører den lite omtalte Bratstvo-bataljonen. Oleksij er kommandør, de to andre sabotører. I motsetning til offisielle ukrainske styrker, hevder Bratstvo at de gjennomfører angrep inne på russisk side.

Kyiv vil holde det hemmelig

I dette intervjuet med The Guardian forteller de tre om sin lyssky aktivitet.

– Det viser seg at russere kan gå inn i ukrainsk territorium, men ukrainere kan visst ikke gå inn i Russland, sier Oleksij (39) til avisen.

Dette ønsker de nå å motbevise.

Ukrainske myndigheter vil for alt i verden ikke innrømme å kjenne til dem, ifølge The Guardian.

Den britiske avisen har ikke fått verifisert historiene som fortelles i denne saken. Den mener imidlertid at de fremstår som overbevisende og troverdige.

Fredag ble et industriområde i Kherson i Ukraina angrepet med russiske raketter. Her jobber brannmannskaper med å slukke brannene.

– Vestlige hovedsteder grøsser

Ifølge avisen skal de teknisk sett være uavhengig fra de offisielle ukrainske styrkene, men egentlig opererer de side om side. Armlengdes avstand gjør det enkelt for Kyiv å si at de ikke kjenner til dem.

Denne måten å føre krig på vil neppe Ukrainas vestlige støttespillere sette pris på.

«I vestlige hovedsteder grøsses det kollektivt bare ved tanken på dem», skriver The Guardian.

Nøye planlagte oppdrag

«Bratstvo» er ukrainsk for «brorskap». Gruppen består av frivillige spesialsoldater. Oppdragene skal omfatte blant annet å kidnappe FSB-topper, sabotere militærbaser og å skyte ned russiske helikoptre.

Tormod Heier er ikke overrasket over historien som fortelles i The Guardian. Han er professor i militær strategi ved Stabsskolen.

– Dersom Ukraina støtter denne formen for krigføring, bidrar de til å utvide krigen til et annet land.

Han tror at Ukrainas kredibilitet kan svekkes blant vestlige land når gruppens påståtte angrep i Russland blir kjent.

– Ukraina forsvarer seg i en angrepskrig. Hvorfor er dette galt?

– Sett med ukrainske øyne er dette logisk og legitimt. I Vesten er vi oppdratt til at krig skal føres mellom statenes militære styrker, som skal være underlagt politisk kontroll, sier han.

Tormod Heier er professor i militær strategi ved Stabsskolen. Han mener Ukraina bidrar til å utvide krigen til Russland dersom de støtter Bratstvo-bataljonens påståtte operasjoner på russisk side.

Hevder de skjøt ned helikopter

De tre spesialsoldatene forteller om flere konkrete operasjoner de har vært med på:

Den ene skal ha fått i oppdrag i å kidnappe eller drepe en høytstående person i FSB, Russlands sikkerhetstjeneste.

En gang skal de ha sneket seg inn i Russland og skutt ned et russisk helikopter med flere høytstående tjenestemenn om bord.

Ved flere anledninger skal de ha sprengt ammunisjonslagre i Belgorod, like over grensen nordøst i Ukraina.

De skal også ha fraktet eksplosiver til et spesifikt sted inne på russisk territorium.

Operasjoner rundt Kyiv

Bratstvo-bataljonen er tidligere også omtalt av The New York Times. Helt siden begynnelsen av krigen har Bratstvo-bataljonen påtatt seg noen av krigens vanskeligste oppdrag, ifølge avisen. I Ukraina sniker de seg inn i russiskokkuperte områder og saboterer. De har bidratt både i og rundt Kyiv, Kherson og Kharkiv.

Oppdragene er nøye planlagt, og de tar ofte lang tid.

Noen av oppdragene går i vasken. Da The New York Times ble invitert med på to ulike oppdrag, måtte de gi opp det ene.

I romjulen skal fire Bratstvo-soldater ha blitt drept i en operasjon i nordøst-Ukraina, ifølge The Guardian. Deretter skal FSB ha lagt ut en video av likene deres og omtalt dem som terrorister og sabotører.

– Veldig enkelt å krysse grensen

Det har snart gått et år siden Russlands fullskala angrepskrig mot Ukraina startet.

Inntil nå har vi fått høre lite om hva ukrainere gjør inne i Russland.

Når de tre Bratstvo-medlemmene står frem, har de en klar agenda: De vil sende et signal.

– Det er veldig enkelt for oss å krysse den russiske grensen, sier 21 år gamle Vladislav.

Ifølge de tre er det flere på russisk side som ønsker å hjelpe Ukraina.