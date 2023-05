Folk ble bedt om å skaffe nok mat før byen skulle stenges ned. Så bombet Putin butikkene.

KHERSON, UKRAINA (Aftenposten): Livet endte mellom iskrem, sykler og aggregater. Angrepet kan vise hva som er Putins plan.

En av arbeiderne på kjøpesenteret ble drept like ved isboksen ved inngangen, der sykler og aggregater står utstilt. På skiltet bak står det «informasjon» med videre skilting til kjøpesenterets kasse.

04.05.2023 21:08

«I can live or I can die». Introsangen til den populære TV-serien Big Little Lies spilles over høyttaleranlegget på en liten kafé i den ukrainske havnebyen Kherson onsdag morgen. Ansatte serverer kaffe i espressokopper. Utenfor rusler damer med fargerike handleposer i hendene. Brått høres lyden av en eksplosjon over musikken. Og det som begynte som en solfylt morgen, er i ferd med å bli en dødens dag.

Men først: