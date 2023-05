Stor, russisk markering på Svalbard. En test for norske myndigheter, sier forsker.

9. mai markerte Russland frigjøringsdagen med et opptog av kjøretøy og et helikopter på Svalbard.

I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard, markerte man frigjøringsdagen på storstilt vis.

10.05.2023 19:38

– Russland tester norske myndigheter. Jeg leser det som at Russland sier: Vi gjør hva vi vil.

Det sier Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen, om den russiske seiersmarkeringen i Barentsburg på Svalbard 9. mai.

Ikledd det som er blitt kalt «militærlignende» uniformer, kjørte russerne i kolonne gjennom byen mens det ble veivet med russiske flagg.

Seiersdagen markeres hvert år med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva. Mens paraden i Moskva ble latterliggjort, var markeringen på Svalbard større enn noen gang før.

Eggen mener markeringen på Svalbard 9. mai kan leses som en måte å normalisere russisk tilstedeværelse i nord.

– Svalbard er strategisk viktig for Russland. Om det skulle komme til en tilspissing, ligger Svalbard veldig gunstig til.

Da russiske soldater kledd i grønne, uoffisielle uniformer annekterte Krym i Ukraina i 2014, fikk de tilnavnet «små grønne menn». Fordi uniformene manglet militære tjenestetegn, var det en utfordring å si med sikkerhet om soldatene var russiske eller ikke.

Eggen mener seiersmarkeringen på Svalbard leder tankene til forvirringen rundt de «grønne mennene».

– Når jeg sier at dette minner litt om «grønne menn», er det ikke fordi jeg mener vi er neste Ukraina, men at problemet her er at det skaper usikkerhet og frykt – du vet ikke ofte helt hva det er, og hva det betyr.

Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier sier markeringen på Svalbard kan leses inn i en større kontekst.

Fiskere fikk bot

Eggen sier markeringen på Svalbard føyer seg inn i et mønster hvor Russland dytter grensene for hva som er uønsket, men ikke ulovlig aktivitet.

I januar ble to russiske sjømenn ilagt en bot på 5000 kroner etter å ha gått med vinterklær som politiet i Finnmark mente kunne forveksles med uniformer.

– At mannskap velger å gå rundt i byen med kamuflasjeklær som kan forveksles med russiske militæruniformer, ser vi kan skape frykt og ubehag, sa påtaleansvarlig Martine Meslo til Dagbladet den gang.

Svalbard er en del av Norge, men øygruppen har en del særregler regulert av Svalbardtraktaten. Denne forbyr at øygruppen blir brukt i «krigsøyemed».

Utenriksdepartementet sa tirsdag at de var klar over at Russland hadde tenkt å markere seiersdagen, og at landet kom til å gjøre mer ut av det enn tidligere år.

– Markeringen fremstår større og med et annet uttrykk enn tidligere. I dagens situasjon har markeringer av seiersdagen fått et annet innhold som følge av Russlands folkerettsstridige krig mot Ukraina. Det er forståelig at dette vekker negative reaksjoner.

Det sa kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad i Utenriksdepartementet til Aftenposten tirsdag.