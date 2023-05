Donald Trump får litt medhold i FBI-gransking

Donald Trump har litt å glede seg over etter at FBIs politiske rolle ble gransket. Men han fikk ikke alt han ønsket seg.

Donald Trump mener at granskingen av FBI bekrefter at han blir urettferdig behandlet.

17.05.2023 11:24

– Jeg, og enda viktigere, det amerikanske folk har vært ofre i dette forræderske narrespillet demokratene startet, raste Donald Trump på Fox News mandag kveld.

Mandag la spesialetterforsker John Durham frem rapporten sin, etter tre og et halvt års arbeid. Han har gransket FBIs gransking av Trumps påståtte bånd til Russland. Under valget i 2016 var det gjentatte påstander om at russerne hjalp Trump.

Mens Trump blåser opp kritikken Durham retter mot FBI, gjør demokratene hva de kan for å bagatellisere konklusjonene.

Helt siden Durham ble oppnevnt til jobben i oktober 2020, har Trump bygget opp forventningene om hva han skulle avdekke.

«Århundrets forbrytelse» er et av uttrykkene han har brukt gang på gang.

John Durham kritiserer FBI, men fant få straffbare handlinger.

Underveis i arbeidet har Durham tatt ut tre tiltaler. To av de tiltalte ble frikjent i retten. Den tredje innrømmet at han hadde jukset med bevis for å få tillatelse til en overvåking.

Viktigere for Trump er det at Durham konkluderer med saftig kritikk av FBI. I den 300 sider lange rapporten slås det fast at FBI ikke levde opp til de faglige standardene de vanligvis holder.

Ikke minst mener han at FBI-agentene var for ukritiske til kilder som kunne kritisere Trump. Han mener at de lette etter bevis som støttet konklusjonen de ønsket.

Forskjellsbehandling

FBI startet etterforskningen av Donald Trump og russerne under valgkampen i 2016.

Samtidig etterforsket de Hillary Clinton for at hun i sin tid som utenriksminister lagret e-poster på en privat server. Det var i strid med sikkerhetsinstruksen.

Durham mener at FBI var mye mer imøtekommende når det gjelder Clinton. Blant annet fikk advokatene hennes informasjon om etterforskningen mens den pågikk. Noe slikt fikk aldri Trump tilbud om. Det kan skyldes at etterforskningen av Trump var hemmelig, mens det var vel kjent at Clinton var i politiets søkelys.

Beklager

Nettavisen Politico mener at Durham forsøker å unnskylde at han ikke klarte å finne mer av det Trump håpet på.

De siterer fra konklusjonen hans:

«Ikke alle overtramp og urettferdigheter er en kriminell handling».

At bare én av tre tiltaler endte med fellende dom, mener han skyldes at det er vanskelig å få noen dømt skyldig i politisk følsomme saker.

Politisk politi

Valgkampen i 2016 utviklet seg til et politisk minefelt for FBI. Noe av Durhams kritikk underbygger republikanernes påstander om at det føderale politiet blandet seg inn i valgkampen.

Samtidig mener demokratene at daværende FBI-direktør James Comey ødela for Clinton. Allerede sommeren 2015 åpnet de etterforskning av hvordan den tidligere utenriksministeren oppbevarte e-poster. Det var en belastning for henne tidlig i valgkampen. Men i juli 2016 sa Comey at saken var henlagt.

Derfor vakte det stor oppmerksomhet da han tok opp igjen etterforskningen en uke før valget i november. To dager før valget ga han en ny beskjed om at saken igjen var henlagt.

Trump sparket ham

Comey ble ikke sittende lenge som FBI-sjef etter at Trump ble president. Han fikk sparken.

Da Trump begynte på jobben i Det hvite hus, bekreftet Comey at den ferske presidenten var under etterforskning.

Siden har Trump og hans tilhengere fremstilt det som en politisk motivert heksejakt.

Justisdepartementet ba tidligere FBI-sjef Robert Mueller granske påstandene om samarbeid mellom Trump og Russland. Den såkalte Mueller-rapporten endte med en konklusjon om at det ikke var formelle og straffbare bånd mellom Trumps valgkamp og russerne.

Men den slo også fast at Russland forsøkte å påvirke valget og at Trumps folk gjerne ville ha russisk hjelp. Mueller tok ut tiltale mot 26 russere.

Fem av Trumps tidligere medarbeidere ble dømt.

Durhams arbeid ga ikke slike resultater.