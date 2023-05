I Norge vant Erdogan valget: – Jeg skal stemme på ham igjen

OSLO/ISTANBUL (Aftenposten): Tyrkere i Norge og andre europeiske land har full ytringsfrihet. Likevel stemmer flertallet ja til en stadig mer autoritær leder.

Rasim Demir (46), en tyrkisk innvandrer bosatt i Norge, tar en kopp te på en tyrkisk kafé i Grønland, Oslo. Demir er blant et flertall av tyrkiske velgere i Norge som stemte på Recep Tayyip Erdogan.

21.05.2023 18:24

På en tyrkisk kafé på Grønland i Oslo sitter flere gjester som stemte på Recep Tayyip Erdogan.

– Tyrkia er et demokratisk land, sier Radim Demir. 46-åringen har bodd i Norge i åtte år og arbeider som renholder.

Demir er blant de mange tyrkerne som mener president Erdogan de siste 20 årene har gitt landet et kraftig løft. Det til tross for at den tyrkiske økonomien er i dyp krise, med over 80 prosent inflasjon på det verste i fjor.

– Før Erdogan var økonomien veldig dårlig. Erdogan har bygget sykehus og veier, sier Demir.

Men under Erdogan har tyrkere også fått ytringsfriheten begrenset. Presidenten har samlet stadig mer makt i egne hender.

Hvorfor stemmer tyrkere i sosialdemokratiske land på en autoritær leder hjemme?