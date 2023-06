Få oversikt: Dette vet vi, og dette vet vi ikke om hva som skjer i Russland

Lørdag morgen bekreftet president Vladimir Putin at det er et opprør på gang i landet. Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin leder sin private hær mot landets forsvarsledelse.

Styrker som skal tilhøre Wagner-gruppen, i gatene nær det russiske hovedkvarteret i Rostov. Vis mer

Lørdag morgen holdt Vladimir Putin en kort TV-tale. Han lovet befolkningen å slå hardt ned på den han kalte «høyforræderi».

I løpet av talen navnga han ikke Prigozjin. Men han sa at «overdrevne ambisjoner og personlige interesser har ført til forræderi», det er vanskelig å tolke det som annet enn en direkte henvisning til Prigozjin.

Han sa også at de som står bak opprøret vil måtte ta «den uunngåelige straffen».

Putin talte til nasjonen i fem minutter.

Hva er bakgrunnen for det som skjer nå?

Prigozjins leiesoldater har lenge spilt en viktig rolle i de russiskkontrollerte områdene øst i Ukraina. Russlands myndigheter har tidligere nektet for at leiehæren i det hele tatt finnes.

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 har leiehæren Wagner fått en stadig mer synlig rolle. Det vakte oppsikt da Prigozjin ble filmet i fengsler, hvor han vervet soldater. Han lovet dem friheten, dersom de kjempet et halvt år i Ukraina.

Særlig under de lange og harde kampene om Bakhmut økte konflikten mellom Prigozjin og forsvarsminister Sergej Sjojgu. Wagner-sjefen anklager Sjojgu og generalene hans for at krigen går dårlig.

I forrige uke sa Prigozjin at Sjogju lurte Putin til å invadere Ukraina.

Wagner-soldater skal ha tatt oppstilling flere steder i Rostov.

Hva skjedde i natt?

Prigozjin sier at styrkene hans krysset grensen, fra Ukraina og inn i Russland. Ifølge ham har Wagner kontroll over alle militæranlegg i byene Rostov-na-Donu og Voronezj.

I Rostov-na-Donu ligger hovedkvarteret til Russlands sørlige militærdistrikt. På nettet er det flere videoer som viser stridsvogner og soldater i byens gater. Men det er uklart hvilken side disse soldatene tilhører. Prigozjin hevder at han har kontroll på hovedkvarteret.

Han krever at forsvarsministeren og forsvarsledelsen kommer til Rostov for å møte ham.

Lørdag morgen sa Prigozjin at styrkene hans skulle marsjere mot Moskva. Han hevder at han har rundt 25.000 krigstrente soldater.

Aftenposten har stedsveriserert videoer som viser at russiske styrker forsøker å angripe Wagner-styrker langt M4-motorveien ved millionbyen Voronezj. Men Wagner-gruppen har med seg mobilt luftvern for å beskytte den militære kolonnen.

M4-motorveien går mot Moskva.

Hva skjer nå?

Ordkrigen mellom Putin og Prigozjin trappes kraftig opp. I talen sin trakk Putin paralleller til den russiske revolusjonen i 1917.

Prigozjin sier at alle de 25.000 soldatene hans er forberedt på å dø i kampen mot den russiske hæren.

På sosiale medier kommer det stadige meldinger om angrep og motangrep. I og med at det er vanskelig å se forskjell på hærens og Wagners utstyr, er det krevende å få full oversikt over hva bildene viser.

Lørdag morgen meldte det britiske forsvarsdepartementet at enheter fra Wagner «nesten sikkert» er på vei mot Moskva. I den samme meldingen sier også etterretningstjenesten at det er sannsynlig at soldater i den russiske hæren ikke har kjempet mot opprørerne, skriver de på Twitter.

Den tsjetsjenske diktatoren Ramzan Kadyrov sier at hans styrker vil støtte Putin. Tsjetsjenia er en republikk i den russiske føderasjonen. Kadyrov skal ha en privat hær med rundt 20.000 erfarne soldater.

Russiske militærbloggere hevder at det russiske forsvaret angriper Wagners styrker med fly. Men dette er ikke bekreftet.

Hovedveiene sørfra og inn mot Moskva er stengt.

Er det et kuppforsøk?

Mens soldatene hans tar kontroll over militære installasjoner og marsjerer mot Moskva, hevder Prigozjin at det er «absurd» å snakke om at han har iverksatt et kupp.

I en analyse gir BBC ham delvis rett. Så langt har Wagner-sjefen hevdet at målet er å velte forsvarsledelsen, ikke presidenten i Kreml.

Men han har snakket sarkastisk om «en lykkelig bestefar», det oppfattes som en henvisning til president Putin.

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver om Prigozjins «forsøk på å organisere et miltært opprør». Også Tass legger vekt på at det er forsvarsledelsen Wagner angriper. Samtidig benekter forsvarsledelsen at de angriper Wagners tilbaketrukne posisjoner».

Ifølge nyhetsbyrået fortsetter de russiske styrkene sine kamper mot den ukrainske hæren.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sier på Twitter at Prigozjins opprør viser Russlands svakhet. «Og desto lenger de har sine styrker og leiesoldater på vår jord, desto mer kaos», skriver han.