En «kokk». Leiesoldater fra fengsel. Et massivt PR-apparat. Dette er Wagner-gruppen som nå er på vei mot Moskva.

I snart ti år har Wagner-gruppen herjet utenfor Russlands grenser. Nå har de raskt vokst seg store og mektige.

Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin var en gang samarbeidspartnere. Nå er Putins «kokk» på krigsstien. Vis mer

Lørdag kommer det dramatiske meldinger fra Russland om det som kan fremstå som et kuppforsøk. Leiesoldater fra Wagner-gruppen er på vei mot Moskva for å velte landets militære ledelse.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin langer ut mot ledelsen i Kreml og sier at landet ikke lenger vil leve med «korrupsjon, løgner og byråkrati».

Hvem er Jevgenij Prigozjin?

Prigozjin er en russisk mangemilliardær. Pengene har han i hovedsak tjent på å drive selskapet Concord, som leverte mat til den russiske hæren og ikke minst Vladimir Putin selv i Kreml.

Derfor har han fått kallenavnet Putins «kokk».

Nå er han den fryktede lederen av Wagner-gruppen. Som leder av gruppen har han sakte, men sikkert, fått større og større makt og påvirkning i Russland. 62-åringen hevder selv at han nå finansierer gruppen med egne midler.

Hvorfor har Wagner-gruppen snudd?

I snart ett år har Prigozjin langet ut mot den russiske forsvarsledelsen. Samtidig har Wagner-gruppen vært sentral i Russland krigføring i Ukraia. Prigozjin har omtalt toppene som udugelige, feige og korrupte. I en rekke uttalelser har han også omtalt dem som forrædere mot Russland.

Noe av kritikken bunner også i at Prigozjin mener at gruppens innsats i Ukraina ikke har god nok støtte fra russiske myndigheter , både i form av anerkjennelse, men også i form av materiell.

Prigozjin har nylig sagt at forsvarsminister Sergej Sjojgu lurte Putin til å invadere Ukraina. Lørdag anklaget Prigozjin også Russland for å ha beordret et angrep som drepte Wagner-soldater.

Nå har altså Prigozjin snudd hæren sin vekk fra Ukraina og inn i Russland, med retning Moskva.

Hvor stor er Wagner-gruppen nå?

Etter invasjonen har gruppen vokst hurtig. Fra å være rundt 5000 soldater da gruppen ble opprettet i 2014, har antallet økt kraftig. Tallene spriker fra 25.000 til 50.000 soldater. Det er også stor usikkerhet til hvor mange fra Wagner-gruppen som er drept i Ukraina.

Rekrutteringen har blant annet kommet fra russiske fengsler. Fengslede drapsmenn er blitt lovet frihet om de slutter seg til gruppen i seks måneder.

Gruppen har også et massivt PR-apparat i ryggen. De lager pompøse videoer, har en egen Wagner-låt og pumper ut kampanjene sine på flere forskjellige sosiale medier.

I sine vervingskampanjer omtales Wagner-hæren som et orkester, og soldatene som musikanter.

Slik har Wagner-hæren prøvd å fremstille seg selv når de verver soldater: Som et slags orkester.

Hvordan startet Wagner-gruppen?

Wagner-gruppen ble for første gang kjent for offentligheten da Russland tok seg inn i Ukraina og Krym i 2014.

Den ble opprettet som en privat hær av Vladimir Putin og den russiske militæretterretningstjenesten GRU.

GRU-offiseren Dmitrij Utkin skal ha vært gruppens første leder. Utkin sies å være så stor fan av den kjente komponisten Richard Wagner at han hadde «Wagner» som sitt kallenavn. Slik fikk også hans hær navnet Wagner-gruppen.

I starten besto hæren av rundt 5000 leiesoldater. De skulle utføre brutale ting rundt i hele verden det neste tiåret.

Hvor har Wagner-gruppen kriget?

De startet i Ukraina i 2014. Siden har de dukket opp mange steder.

Hensikten fra GRU var at de trengte en «skjult» hær som kunne utføre spesialoppdrag i utlandet.

De har vært spesielt aktiv i afrikanske land, og har deltatt i konflikter i blant annet Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

I Syria, Libya og Mali anklages gruppen for krigsforbrytelser.

Under den pågående krigen i Ukraina har Wagner-gruppen vært en sentral aktør på russisk side i frontlinjen.