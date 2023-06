Wagner-sjefen lover hevn etter påstått angrep fra russiske styrker – sier han vil sende egne soldater til Moskva

Wagner-sjefen fortsetter kampen mot ledelsen i Moskva. Nå vil han sende egne styrker til Moskva. Fredag kveld skal russiske myndigheter ha iverksatt en kriseplan.

Jevgenij Prigozjin sammen med to Wagner-soldater i en av sine mange propagandavideoer.

23.06.2023 21:48 Oppdatert 23.06.2023 23:07

Fredag la Jevgenij Prigozjin, sjefen for den russiske leiesoldatgruppen ut en video som skal vise en ødelagt Wagner-base.

Wagner-gruppen er en gruppe russiske leiesoldater som er kjent for å være særlig brutale. De har stått delvis på siden av det russiske militæret i mange år, men Prigozjin har vært tett knyttet til presidenten Putin.

Prigozjin anklager nå det russiske militæret for å stå bak angrepet mot basen. Han hevder også at flere av Wagners soldater er blitt drept som følge av angrepet. De som står bak vil bli straffet, sier han i et lydopptak.

Mannen som en gang var en av Putins nærmeste allierte, sier nå at han vil sende styrker til Moskva for å «straffe» militæret og «gjenopprette lov og orden».

Jevgenij Prigozjin kom fredag med en rekke anklager mot Russlands militære ledere. Nå vil han gjenopprette lov og orden.

«Marsj for rettferdighet»

Dette er ikke et kuppforsøk, sier den omstridte Wagner-sjefen.

Han kaller det en «marsj for rettferdighet».

– Vi er 25.000, sier Prigozjin og ber russere slutte seg til ham.

Etter å ha anklaget russiske regjeringsstyrker for å ha angrepet Wagners soldater, har Prigozjin publisert en rekke lydopptak der han angriper det russiske militæret og dets ledere.

Nye anklager mot Putins «udugelige» ledere

I snart ett år har sjefen for Wagner angrepet og æreskjelt ledelsen av det russiske forsvaret. Putins forsvarstopper er blitt omtalt som udugelige, feige, korrupte og kriminelle forrædere.

Spesielt forsvarssjef Sergej Sjojgu har fått gjennomgå.

Prigozjin sier i lydopptaket, som ble publisert fredag, at Sjojgu flyktet fra den russiske byen Rostov som en feiging og kvinne.

Prigozjin ber russiske myndigheter etterforske Sjojgu og general Vitalij Gerasimov. De to står bak folkemord og drap av flere tusen russiske borge, mener Wagner-sjefen.

Det russiske forsvarsdepartementet har fredag kveld nektet for å stå bak noe angrep mot soldater fra Wagner, slik Prigozjin hevder.

Vladimir Putins militære ledere er blitt hyppig kritisert av Wagner-sjef Prigozjin. Her er Putin avbildet sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu (til høyre) og generalen Vitalij Gerasimov (til venstre).

Etterforskes av FSB - kriseplan skal være iverksatt

Putin er blitt orientert om situasjonen rundt Prigozjin, opplyser Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Kreml tar nå «nødvendige» grep, ifølge nyhetsbyrået Interfax. Flere russiske medier melder at det er iverksatt en kriseplan som innebærer mobilisering av sikkerhetsstyrer for å sikre viktige bygninger og institusjoner.

Aftenposten har geolokalisert bilder som viser pansrede kjøretøy i området hvor forsvarsminister Sergej Sjojgu skal befinne seg i byen Rostov.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har fredag startet en etterforskning av Prigozjin. Wagner-sjefen anklages for væpnet mytteri, ifølge nyhetsbyrået Tass. Byrået siterer den nasjonale antiterror-komiteen.

Anklager Putin for løftebrudd

Til og med Vladimir Putin har fått gjennomgå. Etter at Sjojgu krevde at alle frivillige og leiesoldater, inkludert soldater fra Wagner, underskriver en kontrakt med forsvarsdepartementet, slo Wagner-sjefen tilbake.

Det var uaktuelt, var svaret fra Prigozjin. Wagners soldater vil kun adlyde ordre direkte fra Putin. Da kom den mektige presidenten på banen. Han krevde at leiesoldatene gjorde som Sjojgu krevde.

Prigozjin svarte igjen.

– Ingen Wagner-krigere vil gjøre noe så skamfullt. Ingen kommer til å skrive kontrakt, sa han.

Mannen som fikk kallenavnet «Putins kokk», anklaget også Putin for løftebrudd. Tidligere fredag dukket det opp en video der Prigozjin hevder at den offisielle russiske begrunnelsen for invasjonen av Ukraina var basert på løgner.

Jevgenij Prigozjin er blitt sett på som en nær støttespiller av Putin, nå har han havnet i åpen strid med Putins forsvarstopper.

Professor: Absurd

Mange har stilt spørsmål om hvorfor Prigozjin utfordrer ledelsen i Moskva og Putin.

Professor Sam Greene ved Kings College i London leder det anerkjente universitetets forskningsgruppe på Russland. Han skriver beskriver det hele som absurd.

– Prigozjin er fullstendig avhengig av Putin. Ingenting av det han gjør, er mulig uten Putin, skriver Greene på Twitter.

Han mener det mest plausible motivet til Wagner-sjefens angrep er å undergrave Sjojgu. Men han tror Prigozjins retorikk går for langt.

Wagner-sjefens siste uttalelser beskytter Putin til en viss grad, men undergraver nesten alt det presidenten har sagt, mener Greene.

– Å gjøre narr av presidenten er noe helt annet enn å skape en kløft mellom Kreml og forsvarsdepartementet.