Eksperter: Biden utfordret Putin. Nå kommer trolig svaret.

Klokken 10.00 holder den russiske presidenten sin årlige tale til nasjonen.

1000 gjester vil høre på Putins tale. Det er først og fremst russiske gjester og gjester fra «vennlige land».

21.02.2023 08:32

Med solbriller og slips i Ukrainas farger vandret USAs president gjennom Kyivs gater i går. Joe Bidens overraskelsesbesøk gikk verden rundt – og fant selvfølgelig også veien til Moskva.

– Biden utfordret Putin med dette besøket, sier den russiske statsviteren Vladimir Zjarikhin. Overfor nyhetsbyrået TASS kaller han besøket for «provoserende» og mener at Russland må komme et svar.

– Jeg tror Biden vil få et svar i Putins tale, sier han.

I dag taler nemlig den russiske presidenten til nasjonen kl. 12 lokal tid, klokken 10 norsk tid. Det er en årlig tale, men den ble ikke holdt i fjor. Visstnok fordi situasjonen var «uforutsigbar».

Men i dag går altså Vladimir Putin på talerstolen i den historiske markedshallen Gostinyj Dvor i sentrum av Moskva.

Den historiske markedshallen er gjort om til et konferansesenter i sentrum av Moskva. Tirsdag går den russiske presidenten inn dørene for å fortelle sitt syn på verden.

1000 gjester er invitert. De russiske statlige TV-kanalene har satt av én time til talen, men dette er en «formalitet». Det sier hans pressetalsmann Dmitrij Peskov:

– Presidenten kan snakke så lenge han vil, sier han.

Dette er hva russiske aviser forventer han vil snakke om:

1. Krigen

Alle forventer at talens hoveddel vil dreie seg om krigen i Ukraina, eller spesialoperasjonen, som Putin kaller den.

Det er også ventet at soldater som har deltatt i krigen, vil befinne seg i salen. Trolig vil Putin trekke frem russiske lyspunkter i en krig som ikke har gått etter planen. Men at han også vil gi garantier til dem som er sendt til fronten: utstyr, trening og erstatning.

Det er knyttet spenning til om Putin vil si noe mer om målet for krigen: Er det fremdeles å jobbe for et regimeskifte og såkalt demilitarisere Ukraina? Eller fokuserer han på de fire ulovlig annekterte områdene øst i landet?

2. Sikkerhetspolitikk – og stikk til Vesten

Russland har gått til krig mot Ukraina. Men det siste året har Putin stadig oftere utpekt Vesten og Nato som hovedfienden. Det er ventet at den russiske presidenten vil gjenta dette i dag.

3. Økonomi

Russlands økonomi er truffet hardt av vestlige sanksjoner. For å beholde støtten i egen befolkning er det imidlertid viktig for Putin at den jevne russer opplever at livet blir bedre. Det er ventet at han kommer til å snakke om økte lønninger og prisen på mat og medisiner, skriver nyhetsbyrået Ria Novosti.

4. Retningen i innenrikspolitikken

Selv om hele verden følger med på denne talen, er det viktig for Putin også å snakke til et russisk publikum. Det er ventet at han kan snakke om skattesystemet og barnefamilier og generelt tegne et bilde av at Russland står foran en storhetstid.

Tabloiden Komsomolskaja Pravda, som er sagt å være Putins favorittavis, tror dette kommer til å bli en helt spesiell tale.

«Vladimir Putin vil liste opp hovedmålene for det neste året, og kanskje også for det neste tiåret», skriver avisen.

Symbolsk uke

Verden går nå inn i en uke preget av årsmarkeringen for Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina. Og det går ikke stille for seg.

I går stjal den amerikanske presidenten overskriftene med sitt besøk til det krigsherjede landet.

I helgen anklaget USA Kina for å være i ferd med å krysse en grense i krigen. Til nå har stormakten Kina kun bidratt med ikke-materiell hjelp til Russland. Nå frykter amerikanerne at kineserne vil bidra med våpen. Det har Beijing avvist. Den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi besøker nå Russland.

På selve årsdagen for fullskala invasjonen er det ventet at den kinesiske presidenten Xi Jinping vil holde en tale.

Men i dag er det Putins tale som står i sentrum.