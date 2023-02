Putin imponerer ikke sine egne: – Bla, bla, bla. Det er ingen grunn til å fortsette å høre på.

– USA, gjennom Ukraina, startet krigen. Russland forsøker å stanse den. Det sa den russiske presidenten til det russiske folket tirsdag.

Vladimir Putin holdt sin årlige tale en utvalgt forsamling på rundt 1000 personer i Moskva tirsdag formiddag.

21.02.2023 08:32 Oppdatert 21.02.2023 12:05

Foran 1000 gjester tok den russiske presidenten Vladimir Putin ordet kl. 10.05. I publikum var det flere soldater i uniform, et tegn om hva denne talen kom til å fokusere på.

Det er ett år siden Putin sa at Ukraina ikke er et eget land. 24. februar gikk Russland til fullskala invasjon av nabolandet.

Den russiske presidenten startet dagens tale med å presentere sin begrunnelse for å gå til angrep. Han mener blant annet at Russland gjorde «alt i sin makt» for å løse konflikten fredelig.

Han minner om at Russland har god tid:

– Økonomien vår er sterkere enn de trodde. Skritt for skritt vil vi nøye og konsekvent løse de oppgavene vi står overfor, sa Putin:

– Vår hovedoppgave nå er å masseprodusere nye våpen.

Anton Troianovski kommenterer hos The New York Times:

– En konklusjon av Putins tale er allerede klar: Han forventer ikke at krigen snart vil ta slutt.

Etter å ha snakket i 90 minutter, kom han også med en nyhet: Russland suspenderer deltakelsen fra den nye START-avtalen om atomvåpenkontroll. Samtaler mellom Moskva og Washington om å fornye nedrustningsavtalen Ny Start skulle egentlig finne sted i november i fjor, men ble avlyst i siste øyeblikk.

Dette er den siste store avtalen som har eksistert mellom Russland og USA.

Det er ikke overraskende. For Putin mener han har fått en mye mektigere fiende enn Ukraina.

En mann går langs elvebredden i Sevastapol på Krym med Vladimir Putins tale på storskjerm i bakgrunnen.

– Ukrainske folk er gisler

For ett år siden gikk Russland til angrep. Likevel sier den russiske presidenten nå at det er USA som har skylden for krigen:

– Det var de som startet denne krigen. Vi gjør alt vi kan for å stanse den.

Putin mener at USA og Vesten må ta ansvar fordi de støttet ukrainske myndigheter etter 2014. Og at de bruker Ukraina for å ødelegge Russland.

Han hopper dermed bukk over motstandskampen til det ukrainske folket. Og de utallige forespørslene om hjelp fra ukrainske myndigheter. Putin gjentok nok en gang at det er nazister som styrer Ukraina.

– Vi kjemper ikke mot det ukrainske folk. De er Vestens og Kyivs gisler som nå okkuperer Ukraina.

Som ventet brukte også Putin en stor del av talen på innenrikspolitikk: Skape flere jobber og bygge veier og skoler. Presidenten brukte også mye tid på takke dem som deltar i krigen. Så kom han også med et stikk til landets rikeste som nå har mistet det de har investert i utlandet.

Ikke imponert

Talen varte i nesten to timer. Men Putins talepunkter gjentok mye av det han har sagt tidligere. Som Russland-eksperten Mark Galeotti skriver på Twitter:

Igor Strelkov var svært delaktig da Russland gikk inn i Ukraina i 2014. Nå er han en av de mest kjente krigshisserne og militærbloggerne i Russland. Han er ikke imponert av sin egen president på Telegram:

«Så alt er klart. Spesialoperasjonen vil fortsette som før. Ikke et ord om nederlag og feil. Bla, bla, bla, det er ingen grunn til å fortsette å høre på.»

En annen militærblogger tilknyttet Wagner-gruppen skriver sarkastisk:

– Oppsummert så er vi hyggelige og gode. Vi er som en million kattunger med rosa poter som klemmer hele den vestlige verden med søte neser mens hele verden bedrar oss.

Tatjana Stanovaja er en mye brukt russisk analytiker. På Telegram skriver hun:

«Det ser ut til at Putin ikke sier noe nytt, men alle disse gamle ideene presenteres i en mye mer radikal form.»

Andrew Roth er korrespondent i Moskva for The Guardian. Han oppsummerer talen på følgende vis:

Talen følges også nøye i Ukraina.

– Han er i en helt annen virkelighet. Der finnes det ikke noen mulighet for å føre en dialog om rettferdighet og internasjonal lov, sier Mykhailo Podolyak til Reuters. Han er politisk rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj.

Symbolsk uke

Verden går nå inn i en uke preget av årsmarkeringen for Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina. Og det går ikke stille for seg.

I går stjal den amerikanske presidenten overskriftene med sitt besøk til det krigsherjede landet.

I helgen anklaget USA Kina for å være i ferd med å krysse en grense i krigen. Til nå har stormakten Kina kun bidratt med ikke-materiell hjelp til Russland. Nå frykter amerikanerne at kineserne vil bidra med våpen. Det har Beijing avvist. Den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi besøker nå Russland.

På selve årsdagen for fullskala invasjonen er det ventet at den kinesiske presidenten Xi Jinping vil holde en tale.

Men i dag er det Putins tale som står i sentrum.