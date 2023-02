Putin taler direkte til russerne. Dette sier han etter ett år med fullskala krig.

– USA, gjennom Ukraina, startet krigen. Russland forsøker å stanse den. Det sa den russiske presidenten til det russiske folket tirsdag.

21.02.2023 08:32 Oppdatert 21.02.2023 10:41

Foran 1000 gjester tar den russiske presidenten Vladimir Putin ordet kl. 10.00. I publikum var det flere soldater i uniform, et tegn om hva denne talen kom til å fokusere på.

Det er ett år siden Putin sa at Ukraina ikke er et eget land. 24. februar gikk Russland til fullskala invasjon av nabolandet.

Den russiske presidenten startet dagens tale med å presentere sin begrunnelse for å gå til angrep. Han mener blant annet at Russland gjorde «alt i sin makt» for å løse konflikten fredelig.

– Jeg leverer dagens budskap i en tid med irreversible endringer over hele verden, sa presidenten.

Han minner om at Russland har god tid:

– Skritt for skritt vil vi nøye og konsekvent løse de oppgavene vi står overfor, sa Putin før han langet ut mot Vesten.

– Vår hovedoppgave nå er å masseprodusere nye våpen.

– Ukrainske folk er gisler

For ett år siden gikk Russland til angrep. Likevel sier den russiske presidenten nå at det er USA som har skylden for krigen:

– Det var de som startet denne krigen. Vi gjør alt vi kan for å stanse den.

Putin mener at USA og Vesten må ta ansvar fordi de støttet ukrainske myndigheter etter 2014. Og at de bruker Ukraina for å ødelegge Russland.

Han hopper dermed bukk over motstandskampen til det ukrainske folket. Og de utallige forespørselene om hjelp fra ukrainske myndigheter. Putin gjentok nok en gang at det er nazister som styrer Ukraina.

– Vi kjemper ikke mot det ukrainske folk. De er Vestens og Kyivs gisler som nå okkuperer Ukraina:

– Vesten overså politisk undertrykkelse fra Kyiv og oppfordret nazister til å begå terrorhandlinger.

– Russland under angrep

Deretter kom det flere minutter med Putins historieforståelse. Fra 1930-tallet frem til den dag i dag, har det målet vært å bekjempe Russland, sa Putin.

– Det er umulig å bekjempe Russland på slagmarken. Derfor er det flere aggressive informasjonsangrep. De lyver hele tiden, de vil ikke stoppe angrepene på vår kultur og vår ortodokse kirke.

Deretter gikk presidenten over i takke-delen av talen, avbrutt av flere runder med applaus. Først og fremst takket han soldatene i krigen. De ble lovet en rekke nye rettigheter og hjelpeprogrammer.

Putin brukte også lang tid på å takke alle som støtter opp om krigen på ulik måte: Musikere, lærere, journalister. Og innbyggere i de ulvolig annekterte områdene i Ukraina fikk også en takk.

– Nå er vi sammen, og vi er sterkere enn noen gang, sa presidenten.

Som ventet brukte også Putin en stor del av talen på innnerikspolitikk: Skape flere jobber og bygge veier.

Symbolsk uke

Verden går nå inn i en uke preget av årsmarkeringen for Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina. Og det går ikke stille for seg.

I går stjal den amerikanske presidenten overskriftene med sitt besøk til det krigsherjede landet.

I helgen anklaget USA Kina for å være i ferd med å krysse en grense i krigen. Til nå har stormakten Kina kun bidratt med ikke-materiell hjelp til Russland. Nå frykter amerikanerne at kineserne vil bidra med våpen. Det har Beijing avvist. Den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi besøker nå Russland.

På selve årsdagen for fullskala invasjonen er det ventet at den kinesiske presidenten Xi Jinping vil holde en tale.

Men i dag er det Putins tale som står i sentrum.