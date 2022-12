Viruset har ligget under isen i Russland i nesten 50.000 år. Nå henter forskere opp zombie-viruset.

Med koronaviruset ferskt i minnet har forskerne hentet opp flere zombie-virus. Bør vi bekymre oss?

Vinterkulden har så vidt vært på besøk i Norge. Men i Sibir i Russland har temperaturen parkert seg langt ned på minussiden for vinteren. Her ligger de tykkeste lagene med såkalt permafrost.

Helene Skjeggestad Journalist

37 minutter siden

Permafrosten PermafrostenPermafrost brukes om jord som har vært gjennomfrossen i minst to år på rad. tiner over hele den nordlige halvkule på grunn av klimaendringer. Frem kommer det frosten har skjult – og bevart. Hulebjørner, døde hvalfangere, vikingskatter.

Og virus.

Denne uken har verdenspressen skrevet om zombie-virus fra permafrosten.

Hva i all verden er det? Og bør man være bekymret?

1. Hva er det forskerne gjør?

Et fransk forskningsteam har arbeidet i Sibir med å hente opp frosne virus som har ligget i permafrosten.

For eksempel har de hentet opp et virus som er 48.500 år gammelt. Det ble hentet opp fra en sjø i Sakha-republikken i Russland fra 16 meters dybde.

Til sammen har forskningsgruppen klart å karakterisere 13 ulike virus.

De henter ut virusene for å teste dem videre i laboratoriet.

Det gjør de ved å gjenoppliver dem og infiserer dem i amøber amøberAmøber er forholdsvis store, encellede organismer, på rundt en halv millimeter. Amøber finnes både i havet, i ferskvann, i fuktig jord, og også som snyltere hos andre dyr, selv om de fleste er frittlevende. Kilde: SNL, altså enecelleorganismer. Deretter kan forskerne følge prosessen ved at virusene trenger inn i amøben og lager kopier av seg selv – som da igjen frigjøres når vertscellen dør.

Men hvorfor ikke bare la virusene ligge? Zombie-virus høres ikke ut som noe man vil ha?

2. Hvorfor gjør forskerne dette?

Når permafrosten tiner, gir den fra seg enorme mengder karbon som siver ut i atmosfæren som metan og CO₂. Det igjen fører til økning i den globale oppvarmingen.

Dette er kjent for klimaforskere. Men det er gjort langt mindre forskning på virusene som frigis når isen smelter.

Franske forskere mener altså at det er viktig å få mest mulig informasjon om de virusene som nå frigis fra permafrosten slik at man er mest mulig forberedt på eventuelle farer som lurer under isen.

Særlig fordi at områdene med permafrost nå blir mer beboelige for mennesker.

– Jeg heier veldig på dette. Det er et veldig morsomt og spennende funn, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er immunolog og vaksineekspert ved Universitetet i Oslo.

– Når permafrosten nå tines, er det viktig å være forberedt på hva som kan skje, sier hun.

Ok, kunnskap er bra, men det høres jo ut som om det er en ny pandemi på vei med livsfarlige, gjenopplivede virus. Hvorfor velge et slikt navn?

3. Hvorfor heter det zombie-virus?

Virusene har vært frosset i tusenvis av år. Nå har forskerne «gjenopplivet dem». Zombie brukes om noe som har vært dødt, men som gjenopplives. Forskerne har altså kalt disse virusene for det populærkulturelle ordet zombie.

– Sånt sett er det et ord jeg liker, sier Grødeland, men legger til:

– Det mangler det livsfarlige elementet ved zombie-navnet.

Zombie-virus er altså ikke noe som gjør folk til levende døde halvråtne mordmaskiner.

Det er gode nyheter! Eller?

4. Kan det føre til farlige sykdommer for mennesker?

– Selvsagt kan det skje uhell, og vi kan få et problem, men det er lav statistisk sannsynlighet for det, sier Grødeland.

– Hvorfor det?

– Fordi disse virusene smitter bare encelleorganismer. Det er en ganske lang vei fra å være smittsom i en amøbe til å være smittsomme for mennesker. Det må i så fall skje ved at det klarer å infisere et dyr som deretter igjen smitter videre til mennesker.

– Det var gode nyheter.

– Ja, det er det. Dette er først og fremst bra for grunnforskningen på virus. Men det er teoretisk mulig at man faktisk kan ha virus som ligger i permafrosten og har et potensial til å smitte mennesker. Man har tidligere funnet frosne virus fra spanskesyken og koppervirus fra personer som har ligget nedgravd i permafrost.

– Hva sa du, sa du?

5. Bør vi bekymre oss?

– Betyr det at vi bør være redde?

– Nei, sier Grødeland.

Men forskeren mener likevel at man ikke skal undervurdere trusselen fra virus – og da med koronapandemien ferskt i minnet.

– Det er svært mange virus i dyre- og planteriket som vi ikke kjenner til. Vi bør definitivt være klare for å møte nye virustrusler, sier forskeren:

– Og det er nettopp derfor funnet av zombie-virusene er så viktige. Dette er viktig grunnforskning som vil gi oss mer, viktig kunnskap:

– Jeg skjønner at folk er bekymret, men zombie-virus er ikke noe vanlige folk skal tenke på. Det som er viktig er at vi forskere nå kan drive grunnforskning for bedre å forstå samspillet mellom virus og immunsystemet. Da kan vi være klar den dagen det eventuelt blir aktuelt.