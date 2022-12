Meldinger om eksplosjoner på to russiske flybaser

Minst tre personer er døde og en rekke andre skadet i det som skal være to eksplosjoner på militære flyplasser vest i Russland.

Mandag skal det ha vært en eksplosjon ved Engels flybase i Russland.

NTB

Faktisk Verifiserbar

17 minutter siden

– En uidentifisert drone angrep en flyplass i Saratov-regionen, ifølge en melding på Telegram mandag.

Flybasen Engels ligger ca. 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina.

To fly skal ha blitt ødelagt, og to personer skal ha blitt brakt til sykehus. Det ene flyet skal ha vært et strategisk bombefly som blir brukt til å utføre rakettangrep mot Ukraina.

Meldingen er delvis verifisert.

– To overvåkingsvideoer fra boligblokker i området bekrefter at det har skjedd en eksplosjon, men vi kan ikke verifisere 100 prosent at det faktisk har skjedd på flyplassen, skriver Faktisk Verifiserbar, som har faktasjekket opplysningene.

Se videoene her:

De to videoene har sammenfallende tidspunkter for når eksplosjonen skjedde. Ut fra tidskoden i opptakene skjedde eksplosjonen ved 06.04-tiden lokal tid.

Ifølge Ria Novosti skal president Vladimir Putin ha blitt informert om hendelsen mandag formiddag. Det skal også ha vært en eksplosjon på en tankbil ved en flybase i Rjasan i Russland. Tre mennesker mistet livet, og fem ble såret.

Presidentens talsmann Dmitry Peskov kunne mandag ikke gi noe mer informasjon til pressen om det som har skjedd.

Engels flybase ligger 720 kilometer sørøst for Moskva og er hjemmebase for strategiske bombefly av typen TU-160 og TU-95.

Tu-160 ble utviklet under den kalde krigen, og omtales som verdens største bombefly. Det har en toppfart på over to ganger lydens hastighet, og kan tilbakelegge 2200 kilometer på en time.

Det er ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen.