FNs lastebiler med nødhjelp plyndres i krigsherjet Sudan

Seks lastebiler med nødhjelp er blitt plyndret på vei til Darfur. FNs nødhjelpssjef er i Sudan for å sikre hjelp til millioner av rammede sivile, mens kampene fortsetter etter at våpenhvilen utløper onsdag.

En sudansk gutt blir brakt om bord i et saudiarabisk militærfartøy for å bli evakuert bort fra krigen i hjemlandet. Hundretusener er på flukt, mens millioner fortsatt sitter fast midt i kamphandlingene.

03.05.2023 17:47

Våpenhvilen som utløper onsdag, hindrer ikke generalene i å fortsette sin brutale maktkamp i Sudan. FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths sier at behovet for hjelp er størst i hovedstaden Khartoum og i Darfur.

– Har akkurat ankommet Port Sudan for å understreke FNs fortsatte engasjement for det sudanske folket, skriver Griffiths på Twitter onsdag.

Under en pressekonferanse etter ankomsten sa Griffiths at han nå forsøker å sikre garantier fra de krigførende partene om fritt leide for nødhjelp.

– Det er ikke som om vi ber om månen. Vi ber bare om at nødhjelp og personale kan forflytte seg trygt. Det er det vi ber om i alle land, selv uten våpenhvile, sa han.

Han tilbakeviste kritikk om at FN har gjort for lite. Han sa det er ytterst vanskelig å operere i Sudan, og viste til de seks lastebilene til Verdens matvareprogram som ble plyndret langs veien til Darfur.

Tusener i Port Sudan

Tusener av sudanere og utlendinger har samlet seg i Port Sudan ved Rødehavet, over 400 kilometer fra Khartoum, der situasjonen er roligere. Der håper de å bli evakuert til Saudi-Arabia.

Saudiarabiske marinefartøyer går i skytteltrafikk mellom Port Sudan og Jeddah med utlendinger og sudanere med dobbelt statsborgerskap.

Blant dem som er kommet til havnebyen, er tusener av FN-ansatte som er evakuert fra andre deler av landet langs landkorridorer.

Noen FN-kontorer har stanset arbeidet, mens andre forsøker å fortsette. Blant dem er Verdens matvareprogram WFP som stengte i noen dager da to ansatte ble drept, men nå starter opp igjen.

Griffiths ankom den sudanske havnebyen onsdag, dagen etter at Sør-Sudan kunngjorde at de krigførende partene er blitt enige om å starte en sju dagers våpenhvile fra torsdag. Men de to generalene har ennå ikke bekreftet avtalen.

Hærsjef Abdel Fattah al-Burhan og RSF-leder Mohamed Hamdan Dagalo – som er Burhans tidligere nestkommanderende – har brukt sine styrker i en voldsom maktkamp siden 15. april. De har inngått en rekke våpenhvileavtaler, men ingen av dem har holdt.

Sudanere blir evakuert med et saudiarabisk krigsskip i havnebyen Port Sudan tirsdag kveld.

Kamper ved TV-hus

Innbyggere meldte onsdag om krigsfly over de nordlige delene av Khartoum, samt harde kamper ved det statlige kringkastingshuset i Khartoums naboby Omdurman. På papiret gjaldt en 72 timers våpenhvile som utløper onsdag kveld.

Mange sykehus er truffet i kampene, lagre med humanitær hjelp er plyndret og utenlandske hjelpeorganisasjoner har måttet innstille mesteparten av arbeidet.

Over 430.000 sivile har lagt på flukt, og rundt 100.000 av dem har kommet seg over grensen til nabolandene, ifølge FNs oversikt.

Minst 550 mennesker er drept og nær 5.000 såret, ifølge offisielle tall, men oversikten er etter alt å dømme ufullstendig.

Flyktninghjelpen mistet medarbeider

Kampene raser flere steder i landet, blant annet i Geneina i Darfur vest i landet, der 191 mennesker er meldt drept. Blant dem er en mann som har jobbet som frivillig for Flyktninghjelpen.

– Vi sørger over tapet av vår frivillige arbeider Elsheikh Mohamed Amer. Elsheikh, som selv var på flukt, arbeidet dedikert for lokalsamfunnet rundt seg, sier generalsekretær Jan Egeland i en pressemelding onsdag.

Omer jobbet i en uformell bosetning i Geneina der han både var samfunnskontakt og jobbet med informasjon og datainnsamling for Flyktninghjelpen. Han ble drept søndag.

Organisasjonens gjestehus og kontorer er blant bygningene som er blitt plyndret i Darfur.

– Hjerteskjærende

– Drapene på sivile og den fullstendige mangelen på respekt for sivil infrastruktur er uakseptabelt. Historiene vi hører, beskriver et helvete på jord der fordrevne familier får sine tilfluktsrom brent ned, og nødhjelpsorganisasjoners kontorer og varehus blir plyndret, og ingenting er igjen, sier Egeland.

Han understreker at det er fjerde gangen på tre år at sivile og mennesker på flukt blir rammet av vold i området.

– Det er hjerteskjærende, sier Egeland, som oppfordrer verdens land til å legge ned en like stor innsats i å få på plass en varig våpenhvile som de har gjort for å evakuere egne borgere.