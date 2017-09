Flere enn 100.000 i Miami får ordre om å evakuere før Irma treffer Florida

Den kjente turistbyen Miami Beach er et av områdene som folk har fått beskjed om å forlate, skriver avisen Miami Herald.

Evakueringsordren fra ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid. Mange øyer langs kysten og lavtliggende områder på fastlandet er omfattet av ordren.

Miami Dade har 2,7 millioner innbyggere, mens det i byen Miami bor rundt 450.000 og i overkant av 80.000 i nabobyen Miami Beach.

Foto: AP/NTB scanpix

I tillegg har beboere i såkalte mobile homes – enkle, flyttbare boliger som minner om campingvogner – fått beskjed om å evakuere hele fylket. Tilsammen omfatter evakueringen 150.000 mennesker i Miami-Dade.

I tillegg har innbyggere i fylket Broward fått ordre om å forlate hjemmene sine. Tidligere er innbyggere og turister i fylket Monroe, som omfatter øyer lengst sør i Florida, blitt evakuert.

Orkanen Irma kan treffe den sørlige delen av Florida i løpet av helgen.

Norske flyselskap tilbyr gratis ombooking

Flyselskapene forbereder seg på at orkanen kan komme til å gi store driftsforstyrrelser for trafikken mellom Norge og Florida. Både SAS og Norwegian tilbyr gratis ombooking av billetter til Florida den kommende uken.

AP / NTB Scanpix

– Noen passasjerer har tatt kontakt for å høre om situasjonen, men ingen har avbestilt. Foreløpig har vi satt opp flyavganger som normalt til Miami, og det er anbefalinger fra amerikanske myndigheter som vil avgjøre om flyene skal gå som normalt i dagene fremover, sier presseansvarlig Tonje Sund i SAS til Aftenposten.

Hos både SAS og Norwegian er tilbudet at de som ikke ønsker å reise til Florida, og som har billetter mellom nå og 11. september, kan få ombooket billetten gratis til et senere tidspunkt og eventuelt til et annet reisemål i USA frem til 30. september. Hos Norwegian gjelder ombooking frem til 27. september, og også her til andre destinasjoner i USA.

SAS flyr fra Oslo, Stockholm og København til Miami, mens Norwegian flyr fra Skandinavia til Fort Lauderdale og Orlando.

– På nåværende tidspunkt flyr vi som normalt, men vi vil informere passasjerer dersom uværet påvirker deres flyvninger, sier pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.