Orkanen Irma øker i styrke - jager millioner på flukt i Florida

«Dere må dra nå – ikke i kveld, ikke om en time, men nå».

Slik forsøkte Floridas guvernør, Rick Scott, å få fart på evakueringen av innbyggerne.

Tidlig søndag morgen befant orkanen seg 115 kilometer sørøst for Key West. Den var ventet å nå øykjeden Florida Keys i løpet av få timer før den beveger seg oppover vestkysten av Florida i retning av Tampa.

Styrker seg til kategori 4 igjen

Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida. Vannet holder en temperatur på hele 32 grader, ifølge NTB.

Orkanen er ventet å treffe Florida klokken 14 med dødelig kraft. Lenge så Miami ut til å bli truffet først, men retningen har nå dreid og satt kursen mot Tampa.

Ifølge de siste prognosene er feriebyen St. Petersburg ventet å bli det første stedet orkanen treffer.

Deretter er prognosene at den vil treffe Clearwater før den beveger seg innover i landet.

Sent lørdag kveld hadde over 50.000 mennesker i Florida søkt ly i skoler, kommunesentre og kirker i det orkanen Irma nærmer seg.

– Det er ikke for sent å komme seg bort fra Florida Keys!!!. Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut. Det tvitret USAs meteorologiske tjeneste, melder NTB.

Millioner evakueres

Vel 6,3 millioner mennesker var lørdag kveld blitt beordret til å komme seg vekk fra Floridas to kyster.

Men alle de vel 20 millioner innbyggerne i delstaten risikerer å måtte evakuere.

Videofilmene som AP har lagt ut på Twitter, viser hvor voldsomt det blåster i Miami - før Irma har landet.

VIDEO: Hurricane Irma pounds Cuba ahead of reaching Florida.

Lørdag fikk Floridas innbyggere en forsmak på at orkanen som nærmet seg med fullt kraft da sterke vinder førte til at titusenvis mistet strømmen. Tusener søkte ly i tilfluktsrom.

Florida er USAs tredje mest folkerike stat. Bortimot en tredjedel av statens innbyggere, 5,6 millioner mennesker, ble lørdag oppfordret til å komme seg vekk fra Florida før orkanen når USAs fastland. Noen timer senere ble ytterligere 700.000 mennesker bedt om å komme seg i sikkerhet.

National Hurricane Centre sørget for å oppdatere om Irmas utvikling time for time. NHSs talsmann Dennis Feltgen uttalte:

– Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den.

Rømmer nordover

Tony Quinones (65) og konen Sandra (53) har sittet i timevis i bilkø for å komme seg ut av byen. Nå har de søkt tilflukt på et hotell i Orlando.

– Det var så mye biler på motorveien at vi måtte kjøre av og ta en omvei. Mange reiser helt ut av delstaten. Naboen vår skulle kjøre helt til Atlanta, forteller Tony på telefon til Aftenposten.

Huset deres ligger på noen hundre meter fra sjøkanten i sydlige Miami, og de er bekymret for flom. Men Tony mener de er bedre rustet enn mange av dem som bor i gamle, usikrede hus.

– Huset vårt er bygget etter Andrew, som ødela så mye i Florida. Nyere hus er sikret mot uvær på en helt annen måte, sier Tony, som forteller at han likevel må betale 7000 dollar i året i storm- og flomforsikring.

– Dette kommer bare til å bli verre. Klimaendringene påvirker været - jeg kunne se det selv de siste årene jeg fløy over Atlanteren. Da begynte vi å se store isfjell som fløt i vannet på den sørlige ruten fra Europa, sier Tony, som er pensjonert pilot.

There is a high probability of Tropical Storm Conditions throughout the entire Florida Peninsula.

Floridas guvernør, Rick Scott, uttalte lørdag ettermiddag at Irma ser ut til å bli den mest katastrofale orkanen som noensinne har truffet delstaten, melder nyhetsbyrået AP.

Massiv kritikk

Guvernøren har for øvrig fått massiv kritikk for ikke å ha rustet delstaten mot klimaendringer, ifølge The Washington Post.

Det skal ikke ha manglet på advarsler og oppfordringer fra klima- og miljøeksperter.

Også norske klimaforskere mener monsterorkanene har en sammenheng med klimaendringene

Orkanen Irma har i to perioder blitt målt til høyeste orkan-nivå, kategori 5. Det regnes som livsfarlig og ekstremt ødeleggende. I løpet av lørdagen svekket den seg noe ned til kategori 4, så 3. Men den er ventet å styrke seg igjen før den treffer Florida-kysten, melder nyhetsbyrået AP.

Bekymret for dyrene

Florida trekker millioner av turister hvert år til populære turistattraksjoner som Disneyworld og Universal Studios. Dyreparker og fornøyelsesparker med dyr jobber nå hardt for å beskytte dyrene mot Irma, melder AP.

Karibiske øyer rasert

Lørdag herjet orkanen inn over Cuba. Landet har et effektivt beredskapssystem for å beskytte befolkningen mot orkaner. Rundt en million mennesker ble i forkant av orkanen evakuert fra de utsatte områdene, blant dem 10.000 turister, skriver NTB.

Irma har allerede rasert flere mindre øyer i Karibia. Til nå er minst 23 mennesker registrert omkommet. Det fryktes at dødstallet vil stige.

Nederlandske myndigheter anslår at 70 prosent av husene i den karibiske øya St. Maarten har fått omfattende skader etter Irmas herjinger, melder AP. Det fører til at ca. 40.000 innbyggere er blitt avhengig av offentlige tilfluktsrom mens de stålsetter seg mot nok en orkan, nemlig José.

Plyndring i gatene

Store deler av øyene Barbuda, Saint-Martin/Sint Maarten, St. Barts, Anguilla og Jomfruøyene er lagt i grus. Tak er blåst bort, hus er gjort ubeboelige og biler ligger på taket. Øya St. Martin er delt mellom Frankrike og Nederland. I den nederlandske delen har redde turister barrikadert seg på hoteller mot væpnede gjenger som tråler gater og butikker etter mat og verdisaker. Den berømte flyplassen, der flyene kommer lavt inn over badestranden, er ødelagt.

Nederland, Frankrike, Storbritannia og USA har sendt krigsskip med forsyninger og soldater for å gjenopprette orden og hindre plyndring. Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti unnslapp det verste, selv om halvparten av Puerto Ricos innbyggere er uten strøm.