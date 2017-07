Fem rumenere pågrepet i Nederland for spektakulært tyveri av mobiltelefoner

De fem klarte ifølge politiet å manøvrere sin ombygde varevogn så tett opp til bilen med iPhone-leveransene at en av den kom seg inn i bagasjerommet og begynte å lempe over kasser gjennom et hull i taket.

Polititalsmann Ed Kraszewski sa at politiet lenge har etterforsket tyveri fra varebiler, men ikke helt festet lit til teorien om at det kunne skje på denne måten.

– Varebilene har tatt kasser fra punkt A til punkt B uten mellomstopp. Likevel er de tømt. Nå vet vi hvordan, sier Kraszewski.

Polititalsmannen sier det er blitt rapportert om lignende tyverier i Europa, men inntil nå var mistenkte blitt arrestert. De pågrepne skal være mistenkt for å ha tømt 17 lastebiler med varer av høy verdi siden 2015, skriver The Guardian.

Videoen nedenfor viser et lignende tyveri fra 2012, hvor tyvene kjørte opp bak varebilen, brøt opp døren og lastet over tyvgodset til sitt eget kjøretøy, mens de øvrige bandemedlemmer holdt igjen trafikken i andre biler. Opptaket ble gjort av et rumensk politihelikopter.

Den fem rumenerne i alderen 33 til 43 år ble pågrepet i en park i Haag lørdag. Politiet fant flere stjålne mobiler. Det spektakulære tyveriet fant sted forrige uke.