Over én million barn i Jemen risikerer å bli rammet av kolera

Over én million underernærte barn under fem år i Jemen lever i områder som er svært utsatt for kolera, opplyser Redd Barna.

– Jemen er et helvete på jord, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef for Redd Barna.

Hun beskriver Jemen som et av de farligste og mest grusomme stedene å leve, men sier at konflikten kommer i skyggen av krigen i Syria og andre steder.

Fakta: Krigen i Jemen I 2014 eskalerte konflikten mellom opprørere fra Houthi-bevegelsen og de statlige myndighetene i Jemen. En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt. Hjelpeorganisasjoner og FN advarer mot en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for halvparten av dem. Sykdommen kolera har rammet landet, sykdommen er påvist som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Rundt 400.000 mennesker antas å ha blitt smittet og 1.800 har mistet livet siden april.

Fakta: Hva er kolera? Infeksjonssykdom forårsaket av bakterien vibrio cholarae, som kan finnes i urenset vann. Sykdommen rammer mage- og tarmsystemet. Symptomene er kraftig diaré med fare for alvorlig dehydrering. Uten behandling er sykdommen svært dødelig, dødsfall kan inntreffe bare etter et døgn med symptomer. Behandlingen består først og fremst av væskebehandling, og ofte holder det at pasienten får tilgang på rent vann. Intravenøs næring kan være nødvendig for dem som er mest svekket.

Nødhjelp blokkeres

Samtidig som kolera sprer seg i landet, blokkerer koalisjonen som kjemper i Jemen leveransene av drivstoff til FN-flyene som bringer nødhjelp til hovedstaden Sana, ifølge Auke Lootsma, som leder FNs utviklingsprogram i landet.

– Behovet for nødhjelp er enormt, både medisinsk og annet materiell. Det er alltid vanskelig å få nok bistand inn under en slik krise, men her opplever vi at den saudiledede koalisjonen aktivt motarbeider oss, forteller Hegna.

FN anslår at nærmere 80 prosent av innbyggerne i Jemen trenger humanitær bistand. Ti millioner har behov for akutt nødhjelp.

– Én million barn under fem er allerede akutt underernært og lever i områder som er rammet av kolera. De har tre ganger så stor sjanse for å dø hvis de blir smittet, sier hun.

I juli ble det antatt at 370.000 mennesker var smittet av kolera i Jemen. Ifølge den Internasjonale Røde Kors-komiteen kommer antallet til å passere 600.000 innen utgangen av 2017.

– Kolera er veldig dødelig og sprer seg raskt. Når så mange barn er underernært er de ekstremt sårbare. Dødstallene i landet fortsetter å stige, og foreldre kan bare sitte der og se barna sine dø, sier Hegna.

Den glemte krisen

Flyktninghjelpen publiserer hvert år en liste over de ti mest glemte flyktningkrisene. Jemen var på denne listen da organisasjonen lanserte rapporten i juni. Hegna påpeker at den internasjonale viljen til å få til en løsning i Jemen er svært liten.

– Et eksempel på dette er at i en krig hvor det er mange uavhengige parter, inkludert FN, som påpeker at det begås krigsforbrytelser, så fortsetter likevel land som USA, Storbritannia og Norge å selge militært materiell til partene i den saudiledede koalisjonen, sier Hegna.

Nå krever Redd Barna at land stopper å selge militært utstyr til partene i den saudiledede koalisjonen, og at partene blir plassert på «skammens liste». Listen blir publisert av FN og består av land og grupper som dreper, voldtar og lemlester barn.

– I fjor kom Saudi-Arabia på listen, men etter hard lobbyvirksomhet ble de tatt av. Det er dokumentert grundig at de begår overgrep mot barn i krigen, så de skal være på den listen.

Krever mer norsk press

I forrige uke økte Norge den humanitære bistanden til Jemen med ytterligere 10 millioner kroner. Utenriksminister Børge Brende (H) sa da at den humanitære situasjonen i Jemen er svært bekymringsfull.

– Kolerautbruddet har nå spredt seg til alle landets provinser, og kommer i tillegg til væpnet konflikt og matvarekrise. Det er avgjørende at verdenssamfunnet kommer sammen for å finansiere FNs nødhjelpsappell, sa Brende.

Hegna mener Norge må gjøre mer for å hindre overgrep mot befolkningen i Jemen.

– Vårt krav er at når «skammens liste» offentliggjøres til høsten så må den saudiledede koalisjonen være på listen. Norge må nå legge diplomatisk press for å få partene på listen.