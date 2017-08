Ubåtmysteriet er fortsatt like mystisk: Her er 5 spørsmål og svar som kanskje gjør deg litt klokere

Aftenposten har forsøkt å samle trådene og svare på noen av de ubesvarte spørsmålene i denne saken.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) er siktet for uaktsomt drap på den svenske journalisten Kim Wall (30).

Madsen har nektet straffskyld og ønsker ikke å snakke med pressen, ifølge hans advokat Betina Hald Engmark.

Han sitter varetektsfengslet frem til 5. september, mens letemannskaper fortsatt forsøker å finne den savnede journalisten.

1. Hvor er Kim Wall?

Søndag ble det bekreftet at hun ikke var i ubåten som noen hadde trodd.

Det har pågått en stor leteaksjon i Køge Bugt rett utenfor København og i de sørlige områdene av Øresund.

Svensk politi ber folk være oppmerksomme i svenske farvann, ettersom strømforholdene torsdag og fredag kan ha fraktet et eventuelt lik i den retningen.

2. Hvorfor har dansk politi siktet Peter Madsen for uaktsomt drap når det tilsynelatende ikke finnes bevis?

– En gang etter klokken 19, på et ukjent sted, skal han ha tatt livet av den savnede kvinnen, sa politiadvokat Louise Nielsen i retten allerede lørdag formiddag.

Søndag sa Jens Møller i København-politiet på en pressekonferanse at de fortsatt håpet å finne Wall i live, men at de «forbereder seg på at hun ikke er det».

Ingen informasjon om motiv, metode, åsted eller lik er blitt gjort offentlig kjent.

Hvorfor har de da tatt ut en drapssiktelse mot Madsen?

Vi vet ingenting om hvilke avveininger dansk politi har gjort. Men det er tre elementer som er interessante:

1. Politiet mener at Madsen har senket ubåten med overlegg

Etter at København-politiet søndag først offentliggjorde sin mistanke om at Madsen skal ha senket ubåten med vilje, bekreftet de mandag etter tekniske undersøkelser i ubåten at «ubåtens forlis angivelig har skjedd som en bevisst handling».

2. Tidligere etterforskningsleder Kurt Kragh forsvarer siktelsen

Dette er forklaringen som Kragh har gitt:

– Retten arbeider ut fra straffeprosesslovens bestemmelser, og her snakker man om en begrunnet mistanke. Så jeg er helt overbevist om at politiet er i besittelse av materiale som gjør at de har en begrunnet mistanke. Ellers ville de ikke ha gått så drastisk til verks som å anholde ham og sikte ham for drap, sier han til DR.

3. Madsen har endret forklaring

København-politiet har bekreftet at Madsen har endret forklaring. Han har hevdet at han satte av Wall ved Refshaleøen torsdag kveld rundt klokken 22.30. Politiet stoler ikke på disse opplysningene.

3. Når ble Kim Wall sist observert?

Klokken 20.30 torsdag kveld tok den tyske turisten Peter Thompson et bilde av ubåten fra cruiseskipet Aida Bella. Både Peter Madsen og Kim Wall er synlige på bildet.

Det var litt over en time etter de forlot Refshaleøen i København.

Dette er den siste kjente observasjonen av Kim Wall i live.

4. Hva gjorde Kim Wall på båten i utgangspunktet?

Hun skal ha vært om bord for å skrive en reportasje til det amerikanske magasinet Wired.

Kim Wall er frilansjournalist og hadde blant annet skrevet saker for The Guardian, Foreign Policy og New York Times.

Madsen har også ved flere anledninger tidligere tatt gjester om bord i ubåten.

5. Hvor har ubåten vært?

Fakta: Her er en oversikt over observasjonene av båten de første kritiske timene Torsdag rundt klokken 19.00: Ubåten seiler ut fra Refshaleøen i København. Torsdag klokken 20.30: Ubåten blir observert med både Wall og Madsen synlige tårnet av turister på et cruiseskip. Da befinner båten seg ved rundt 500 meter nord for Middelgrundsfortet i Øresund, vest for Nordhavn i København. Seks timer senere, rundt klokken 02.30, ble fartøyet meldt savnet av Walls kjæreste. Torsdag rundt midnatt: Et større skip skal ha vært nær å kjøre på «Nautilus» i den sørlige delen av Øresund mellom København og Saltholm. – Det var ekstremt nær en kollisjon. Ubåten krysset leden bare 30 meter foran oss, sier et vitne som var om bord i skipet til Aftonbladet. Fredag klokken 10.30: Ubåten blir sett ved Drogden Fyr. Forsvaret får radiokontakt med Madsen. Over en dårlig radioforbindelse forteller han at den lange seilasen og manglende kontakt skyldtes «tekniske vanskeligheter». Fredag klokken 11.00: Peter Madsen kommer ut av «Nautilus» og går over i en privat motorbåt. Kort tid etter synker den hjemmelagde ubåten ned på syv meters dyp. Madsen fraktes til Dragør Havn.

Ubåten mangler sporingssystem, noe som har gjort letearbeidet vanskeligere.

Politiet har ettersøkt personer som tidligere har vært med Madsen på tur med ubåten, for å kunne sammenligne hvor han tidligere har tatt med gjester.