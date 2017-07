Kina-historiker mener Regjeringen har «sviktet fullstendig» i Liu Xiaobo-saken

– Menneskerettighetene i Kina er et permanent problem og voksende problem. Det kinesiske frihetsbrevet Xiaobo var med å skrive i 2008 har lagt grunnlaget for frihetsbevegelsen i Kina, og er like aktuelt i dag som da. Hans navn kommer til å lyse sterkere i årene som kommer, sier Kina-ekspert Torbjørn Færøvik.

Færøvik er prisbelønt forfatter, historiker og tidligere journalist og har jobbet mye med Kina.

Han mener regjeringen har opptrådt svært beklagelig i denne saken.

– Norge har alltid vært en forkjemper for menneskerettighetene. Nåværende regjering har også gjort dette til sin sak gjennom regjeringserklæringen. Så ser vi at den svikter fullstendig når den skal opp til eksamen.

Har ikke noe valg

Nobelprisvinneren ble i 2009 dømt til 11 års fengsel for å undergrave kinesiske myndigheters virksomhet.

Da det ble klart at Xiaobo var svært syk tok mange til orde for å løslate ham. Blant annet har EUs utenrikssjef Federica Mogherini stilt seg bak et krav om at Xiaobo måtte løslates. Det samme har USA.

Statsminister Erna Solberg har likevel ikke svart på spørsmål om fredsprisvinneren.

Sosialantropolog og Kina-forsker Henning Kristoffersen mener regjeringen ikke hadde noe annet valg enn å forholde seg tause.

– Gitt at regjeringen ønsker et velfungerende bilateralt forhold til Kina hadde de ikke noe valg. Da var det nødvendig for regjeringen å være tilbakeholdne og ikke støtte opp om EUs forsøk på å få ham løslatt.

Kristoffersen mener mange andre europeiske land har stått overfor samme dilemma og forholdt seg tause.

– Men dette har vært en vanskelig sak for regjeringen.

Solberg: – Xiaobo var en sentral stemme for menneskerettigheter

Statsministerens kontor sendte torsdag ettermiddag ut følgende pressemelding, signert Erna Solberg:

«Det er med stor sorg at jeg i dag har mottatt beskjeden om Liu Xiaobos bortgang. Liu Xiaobo var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas videre utvikling. Mine tanker går nå til hans kone, Liu Xia, og hans familie og venner.»

Kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland ved Statsministerens kontor opplyser at Erna Solberg er på ferie, og at hun ikke svarer på spørsmål.

Aftenposten har vært i kontakt med Utenriksdepartementets pressevakt, som opplyste at departementet foreløpig ikke hadde noen kommentar til dødsfallet, og viste videre til Solbergs uttalelse.

Hverken utenriksminister Børge Brende eller Høyre-nestleder og kommunalminister Jan Tore Sanner, som nominerte Liu til fredsprisen, har ønsket å kommentere Lius situasjon og tilstand etter at det ble kjent at han var kreftsyk.