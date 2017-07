Det doble selvmordsangrepet fant sted i Waza nær grensa til Nigeria onsdag kveld, og målet for de to selvmordsbomberne var et travelt markedsområde.

Ifølge sikkerhetskilder er tilstanden til flere av de sårede kritisk, og tallet på døde kan derfor komme til å stige.

Minst 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram grep til våpen nord i Nigeria i 2009. Konflikten har siden spredt seg til nabolandene Tsjad, Kamerun og Niger.