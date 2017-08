En Google-ingeniør fikk sparken for sitt kvinnesyn. Det har satt fyr på USAs ulmende kulturkrig.

Dette er kjernen i en hissig debatt som har engasjert hele USA den siste uken. Det startet med en intern diskusjon i Google, men har blomstret ut i en bitter, nasjonal kulturkonflikt om ytringsfrihet, kvinnekamp, politisk korrekthet og venstrevridde selskaper.

Så opphetet ble stemningen til slutt at da Google skulle ha en åpen diskusjon om saken på et allmøte før helgen, måtte selskapet avlyse fordi flere ansatte ble uthengt og truet på nettet.

«Vi må ta et skritt tilbake og finne en bedre måte å ha denne diskusjonene på,» skrev selskapets toppsjef Sundar Pichai til sine rundt 60.000 ansatte torsdag ettermiddag.

Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix

Kvinner lider av «nevroser»

Det hele begynte da Google-ingeniøren James Damore satte seg ned og skrev et brev til kollegene sine på en lang flytur til Kina. Damore hadde vært på mangfoldighetskurs og fått høre at diskriminering var årsaken til at det ikke var flere kvinner i selskapet.

Men Damore hadde en annen forklaring, én som han mente Google undertrykket og nektet å ta høyde for: at det kan være biologiske forskjeller mellom menn og kvinner som gjør at færre kvinner blir dataingeniører. Så listet han opp egenskaper han mener kvinner har flere av:

Mer opptatt av følelser og estetikk, mindre opptatt av ideer.

Er mer nevrotiske, noe som gjør dem mer engstelige og mindre motstandsdyktig mot stress

Har større interesse for mennesker enn ting, noe som gjør at kvinner trekker mot sosiale og kreative yrker.

Damore har senere forklart at han skrev det 10-sider lange brevet fordi han mener at politiske fordommer hindrer åpen debatt og gjør at begge sider lider av en «ideologisk dødvinkel».

Ingeniørens brev ble lekket på nettstedet Gizmondo forrige lørdag, og det gikk raskt viralt. Så høylytt ble bråket at toppsjefen måtte avslutte sommerferien tidlig og reise hjem, skriver TechCrunch.

To dager senere fikk James Damore sparken.

Et søksmål, og et dypere problem

Damore har allerede kunngjort at han vil gå til sak mot Google. Han har også latt seg intervjue av flere konservative internettpersonligheter som tilhører alt-right-bevegelsen. I intervjuene hevder han å være utsatt for rasisme, og at selskapet forskjellsbehandler de ansatte etter rase og kjønn, i et forsøk på å få inn mer mangfold.

Konservative nettsteder har dekket saken tett som et brudd på ytringsfriheten og et eksempel på venstrevridd knebling av samfunnsdebattanter. Breitbart, der president Donald Trumps sjefstrateg Steve Bannon lenge var toppleder, er et av mediene som har hatt mange artikler om saken.

Breitbart har blant annet skrevet at Google-ansatte opererer med svartelister for personer med et annet ideologisk ståsted.

For denne delen av den amerikanske høyresiden er omvendt diskriminering en kjernesak. De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.

Den konservative delen av høyresiden har fått en helt ny gjennomslagskraft og aggressivitet med Trump og Bannon i Det hvite hus. Det har kommet godt til syne den siste uken. James Damores påstander om at Google har en «venstrevridd autoritær ideologi» som tvinger de uenige til taushet, ble i deres øyne bekreftet da Damore fikk sparken for sin kritikk.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Et hav av raseri

Damore-saken har truffet den kanskje aller mest følsomme nerven i det amerikanske samfunnet akkurat nå. Et hav av raseri skiller dem som er blitt dypt fornærmet av Damores påstander, og dem som er blitt dypt fornærmet av at han fikk sparken for dem.

Saken setter den politiske polariseringen i USA på spissen, og kan ende i et svært interessant rettsoppgjør.

Mange er tydeligvis enige i at Google gikk for langt i oppsigelsen. En undersøkelse av Google-ansatte med appen Blind viste at 56 prosent mente det var feil å gi Damore sparken.

Saken kommer på et tidspunkt da det har vært sterkt søkelys på kjønnsdiskriminering i Silicon Valley. Uber-sjef Travis Kalanick måtte gå av etter anklager om at de tillot et diskriminerende arbeidsmiljø, mens Google er saksøkt for å ha underbetalt kvinnelige ansatte.

Google-sjef Pichai begrunnet oppsigelsen med at Damore «antydet at en gruppe kolleger hadde egenskaper som gjør dem mindre biologisk egnet for arbeidet.»

– Det er fornærmende, og det er ikke OK, skrev Pichai i sin e-post til de ansatte.