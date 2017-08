Israel bruker milliarder på å sette en stopper for denne trusselen

Israel har allerede en mur rundt Gaza, et område ofte omtalt som verdens største fengsel. Men en ny og mer avansert mur skal gjøre det enda vanskeligere for noen av de to millioner palestinere innenfor å ta seg ubemerket ut.

Israel vil hindre palestinerne i å bruke tunneler for å snike seg ut, men har ikke gått ut med hvor dypt ned i jorden de vil lage en mur. Ulike kilder antyder en dybde på 30–40 meter. Over bakken skal muren bli 6 meter høy.

Sensorer vil dessuten kunne oppdage forsøk på å grave tunneler under muren. Eventuelle eksisterende tunneler skal bli forseglet under byggingen av muren.

Den israelske hæren (IDF) sier den nye muren må bygges for å hindre at væpnede palestinske bruker tunnelene for å komme seg inn i Israel og viser til at fem israelske soldater ble drept på denne måten sommeren 2014.

Fakta: Fakta om Gazastripen Sammen med Vestbredden utgjør Gazastripen de palestinske områdene. Mens Vestbredden styres av president Mahmoud Abbas og Fatah, så har Gazastripen blitt kontrollert av Hamas de siste ti årene. Hamas har vært mindre villige til å inngå kompromisser for å nå en enighet med Israel. I mai presenterte Hamas en ny politisk linje, som åpnet for at palestinerne kan akseptere grensene fra 1967. Det heter likevel at målet for palestinerne er å få hele landområdet som nå ligger innenfor Israels grenser. Gazastripen var innenfor det ottomanske riket før den etter 1. verdenskrig ble en del av det palestinske protektoratet. Etter 1948 kom landområdet under egyptisk kontroll. Mange palestinske flyktninger rømte dit. Etter 1967 ble området okkupert av Israel. Det ble en del av De palestinske områdene etter Oslo-avtalen i 1993. Israelerne trakk sine siste militære styrker ut av Gaza i 2005. Hamas vant det palestinske valget i 2006 og tok fullstendig kontroll over Gazastripen i 2007. Israel har gjennomført en blokade av Gazastripen siden da. Israel er ikke alene om å bygge lange murer: En av verdens lengste grensemurer er nesten ferdig – og flere skal det bli.

Afrikanske asylsøkere jobber på prosjektet

Israelerne har allerede holdt på i noen måneder. Fabrikker for produksjon av betong er blitt satt opp ved grensen, og arbeidere fra Spania og Moldova har begynt å bygge muren sammen med afrikanske asylsøkere og israelere, skriver den israelske avisen Haaretz.

Byggingen foregår nå på seks forskjellige steder. Nå vil de sette opp farten. I løpet av oktober vil over 1000 arbeidere jobbe på 40 forskjellige steder. Arbeidet vil pågå 24 timer i døgnet hver eneste dag unntatt lørdag, sier militære kilder til avisen. Prisen er beregnet til å bli på drøye 6,5 milliarder norske kroner. Prosjektet skal avsluttes i løpet av to år, ifølge Jerusalem Post.

Barrièren mellom Gaza og Israel vil bli flere hundre meter bred. Nærmest grensen vil den gamle muren bli stående. Den nye muren skal altså gå 30–40 meter under bakken og seks meter over bakkenivå. Mellom de to murene skal det være jordhauger som skal gjøre det mulig for soldater og folk som skal reparere gjerdene å bevege seg trygt.

AMIR COHEN / Reuters/NTB scanpix

Hamas’ froskemenn skal også stoppes

Muren vil bli forlenget helt ut i Middelhavet, opplyste det israelske forsvaret under en pressekonferanse onsdag.

Fem av Hamas’ froskemenn, altså spesialsoldater som er trent til å ta seg frem under vann, kom seg over i israelsk farvann i 2014. De nådde nesten frem til en israelsk kibbutz, et jødisk landbrukskollektiv, før de ble drept av israelske soldater, skriver Jerusalem Post.

Hamas har trent opp mange flere spesialsoldater i sine marinestyrker de siste tre årene og skal nå ha 1500 froskemenn, ifølge avisen.

TSAFRIR ABAYOV /AP/ NTB scanpix

Forseglet område

Israelsk væpnede styrker (IDF) anklager på sine nettsider Hamas for å neglisjere sivile behov til fordel for militære, deriblant bygging av tunneler. Så sent som tirsdag denne uken ble det skutt med raketter fra Gaza mot Israel. Israel svarte med å beskyte mål inne i Gaza.

Siden Hamas tok over makten på Gazastripen for ti år siden, har det vært tre større kriger, den siste i 2014. Resultatet har blant annet vært enorme ødeleggelser av infrastrukturen inne i Gaza. Befolkningen har nesten ingen mulighet til å komme seg ut, siden både Israel og Egypt har stengt grensene til området. Gaza står i fare for å bli ubeboelig i løpet av tre år, ifølge FN.

Gaza hadde en omfattende underjordisk handel med Egypt, men også disse tunnelene ble stengt i perioden fra 2013 til 2015. Begrunnelsen var at Egypt mente militante islamister på Sinaihalvøya ble forsynt med våpen fra Gaza.

Reuters/NTB scanpix

Muren kan føre til en ny eskalering av konflikten

Den nye muren kan føre til en forverring av forholdet til Hamas, sa sjefen for den israelske sørlige kommandoen til journalister onsdag.

– Jeg tror de på den andre siden må evaluere situasjonen i lys av byggingen av barrièren, sa generalmajor Eyal Zamir, ifølge Haaretz. – Hvis Hamas velger å gå til krig på grunn av muren, så vil det være en verdig grunn (for Israels væpnede styrker) til å gå til krig – men muren vil bli bygget.