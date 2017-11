SISTE: Fire stridsvogner er sett på vei mot Zimbabwes hovedstad Harare tirsdag formiddag, ifølge øyenvitner som nyhetsbyrået Reuters har snakket med. To andre skal være parkert på hovedveien fra Harare til Chinhoyi, rundt 20 kilometer fra byen. Soldater på stedet vil ikke uttale seg til nyhetsbyrået.

Også BBCs reportere i byen har observert stridsvognene. En av dem skal ha kjørte utenfor veien. Men det er ikke klart hvor de er på vei.

Dette skjer dagen etter at landets militære leder kom med en meget klar advarsel.

– Vi skal få minne dem som står bak dette forræderske, skitne spillet, om at det militære ikke vil nøle med å handle, dersom det skulle bli nødvendig å beskytte vår revolusjon!

Han nevnte ingen ved navn, forsvarssjef Constantino Chiwenga da han omgitt av 90 andre høyere offiserer avfyrte denne verbale kraftsalven under en pressekonferanse i militærledelsens hovedkvarter i Harare.

Men det var liten tvil om at generalen omtalte handlemåten til mannen på toppen av Zimbabwes maktstruktur, presidenten og den tidligere frihetshelten Robert Mugabe (93).

Chiwenga ga også landets presidentpar ordre om å slutte å kritisere landets væpnede styrker, skriver The Times.

Den klare meldingen til landets politiske leder siden 1980 kom nemlig bare en ukes tid etter at Mugabe hadde gitt sin visepresident Emmerson Mnangagwa sparken. Dette gjorde presidenten etter at hans kone Grace Mugabe hadde uttalt offentlig at Mnangagwa (75) er en slange «som må slås i hodet», melder BBC.

Årsaken til at den avsatte visepresidenten, ifølge førstedamen, burde få så ublid behandling, er nok at han har tillatt seg å irettesette president Mugabe i all offentlighet: Regjeringspartiet ZANU-PF, har Mnangagwa påpekt, «er ikke din private eiendom som du og din kone kan gjøre hva dere vil med».

Flyktet til utlandet

Mnangagwa, som vel ikke er så vant til å bli kalt slange, men som derimot har fått tilnavnet «krokodillen» på grunn av sin politiske sluhet, har nå vært smart nok til å flykte fra landet.

Han var tidligere en av favorittene til å etterfølge Robert Mugabe (93). Den sannsynlige arvtageren til verdens eldste statssjef, er nå i stedet fru Mugabe, av sine argeste motstandere bare kalt «Grådige Grace» på grunn av sin appetitt på luksus, makt og innflytelse.

Hun har nå oppfordret ektemannen til å kunngjøre hvem som skal bli Zimbabwes neste president når han en gang måtte gå av, og hun kan vel være nokså trygg på at han vil anbefale henne.

Vil ha slutt på utrenskning av veteraner

Det er tilsynelatende som en reaksjon mot slik nepotisme og maktmisbruk på statens høyeste plan at forsvarssjef Chiwenga har funnet det nødvendig å gjøre det klart at Zimbabwes militære tross alt ikke vil tillate det gjennomkorrupte, politiske regimet å foreta seg hva som helst. Som for eksempel å sparke visepresident Mnangagwa, tidligere forsvars- og sikkerhetsminister og veteran fra frihetskampen mot koloniherrer og raseskille-entusiaster:

– Den pågående utrenskningen, som er rettet mot partimedlemmer med bakgrunn fra frigjøringen, må stanse øyeblikkelig, er ordren fra generalen (61) som selv sluttet seg til den væpnede kampen mot de hvite undertrykkerne i 1973, året da han fylte 17.

Fakta: Republikken Zimbabwe Areal: Nesten 391.000 kvadratkilometer. Folketall: 13,8 millioner. Robert Mugabe har regjert siden landets selvstendighet i 1980, først som statsminister, og fra 1987 som president. Presidenten og hans parti ZANU-PF sto bak utstrakt valgfusk under valget i 2008 og har også jukset ved andre valg, skriver Store Norske Leksikon. Et av verdens mest korrupte land: Organisasjonen Transparency International rangerte i 2016 Zimbabwe som nr. 154 av 176 land på sin korrupsjonsindeks. De politiske urolighetene som begynte på slutten av 1990-tallet, førte Zimbabwe ut i økonomisk kollaps med hyperinflasjon som toppet seg i november 2008 med over femti tusen trillioner prosent. De senere årene har økonomien begynt å bedre seg igjen, med en økonomisk vekst som var oppe i ni prosent årlig i perioden 2010–11. Etter at den politiske volden økte fra 2000, har antallet turister som besøker det vakre landet, sunket betraktelig. Kilder: Store norske leksikon, CIA The World Factbook, Transparency International

Førstedamens «ungdomsopprør»

Grace Mugabe (52) har i sin hensynsløse maktkamp alliert seg med en gruppe politikere i ZANU-PF som kaller seg Generasjon 40 (G40). Gruppen hevder de står for et slags ungdomsopprør mot landets tilårskomne partiledelse og makthavere, hvorav altså fru Mugabe selv er gift med den eldste og mektigste av dem alle.

G40 går nå åpent inn for at presidentfruen skal bli utpekt som sin manns etterfølger, og de bruker tilsvarende stor kraft på å motarbeide Emmerson Mnangagwas kandidatur.

Truer med juling

Visepresidenten i eksil har på sin side mobilisert den innflytelsesrike gruppen av veteraner fra frigjøringskrigen. De var en gang Robert Mugabes viktigste maktbase, men er nå istedenfor blitt presidentens og førstedamens fremste kritikere.

Veteranene kaller seg Team Lacoste og fører en kampanje mot «Grådige Grace» der de latterliggjør henne og truer med å kuppe et av hennes offentlige møter og banke henne opp i all offentlighet.

Krever slutt på kranglingen

General Constantino Chiwengas advarsler om konsekvensene av partiutrenskninger, vitner om sympati med visepresidenten og hans fraksjon.

Men forsvarssjefen langer samtidig ut mot alle som deltar i den innbyrdes kranglingen mellom det statsbærende partiets politikere, og sier at denne ufreden har ført til at det ikke har skjedd noen meningsfylt utvikling i Zimbabwe på de siste fem år.

Mange vil hevde at krisen i landet har vart adskillig lenger.

