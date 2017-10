Trump «kokte» og kom sent på kontoret etter tiltalene mot hans tidligere medarbeidere

USAs president fikk en røff start på uken da nyheten om at FBI hadde arrestert to av hans valgkampmedlemmer, inkludert en tidligere valgkampsjef, for kontakt med representanter for russiske myndigheter.

Litt senere kom nyheten om at en frivillig i Trumps valgkampstab, George Papadopoulos, hadde innrømmet å ha løyet for FBI om Russland-kontakt.

Dette kan bidra til å styrke mistanken om at Trump-kampanjen hadde tette bånd til Russland, med hensikt om å sabotere Hillary Clintons valgkamp.

Presidenten skal, ifølge flere kilder knyttet til Det hvite hus, ha hatt tungt for å fordøye disse nyhetene. Han valgte å holde seg i residensen fremfor å møte på kontoret.

Mens presidentens stab ventet på at sjefen skulle ta turen til Det ovale kontor, satt Trump ifølge The Washington Post hjemme og fulgte med på nyhetene og kritiserte mediene.

«Det kokte» for presidenten da nyheten kom, skal en republikaner med nære forbindelser til Det hvite hus, ha sagt til CNN.

Reagerte med sinne og avsky

Ifølge nære kilder til Trump, som The Washington Post har snakket med, reagerte presidenten på nyheten med sinne og avsky.

Han skal ha ringt advokatene sine jevnlig i løpet av morgentimene, mens han fulgte med på reaksjonene.

Nyheten om at hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort meldte seg til FBI, skal ifølge kildene ha fått begeret til å renne over for presidenten.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Hevder Trump ikke reagerte noe særlig på nyheten

Det var Trumps pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, som tok støyten offentlig for de nye opplysningene om Russland-kontakt. På en pressekonferanse avviste hun konsekvent at Papadopoulos hadde hatt direkte tilknytning til Trump-kampanjen.

På spørsmål om Trumps reaksjon på nyheten hevdet hun at presidenten ikke hadde vist noe ekstraordinært engasjement.

– Han reagerte på samme måte som resten av oss i Det hvite hus: uten noen spesiell reaksjon. Fordi det har ikke noe med oss å gjøre, sa Sanders.

Det nærmeste Trump kom en offisiell uttalelse, var et angrep mot Hillary Clinton på Twitter.

Presidenten lurte blant annet på hvorfor «skurkete Hillary og demokratene ikke er i fokus». Det kan det godt hende at de snart er.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Demokrat i FBIs søkelys

Samme dag som nyheten om tiltalene mot de tidligere medlemmene av Trump-kampanjen ble offentliggjort, ble det kjent at den demokratiske forretningsmannen og lobbyisten Tony Podesta trekker seg fra sitt familieforetak, ifølge Politico.

Årsaken skal være at han er under etterforskning av FBI.

CARLOS BARRIA / Reuters

Podesta startet foretaket sammen med sin bror John for snart 30 år siden. John Podesta var valgkampsjef for Hillary Clinton i 2016. Før det hadde han vært rådgiver for president Barack Obama og i sin tid Bill Clintons stabssjef i det hvite hus.

Tony Podesta skal ifølge Politico ha donert rundt 1,2 millioner dollar til demokratene de siste 30 årene.

John Podesta på Arendalsuka: Trump klarer ikke å skru klokken tilbake i klimapolitikken, men han kan gjøre mye skade

Årsaken til at Podesta nå trekker seg fra familieforetaket, skal ifølge Politico være at han er under lupen til spesialetterforsker Robert Mueller. I ytterste fall kan det føre til siktelse.

Bakgrunnen er at Mueller etterforsker et oppdrag Podestas selskap skal ha gjort for en ukrainsk organisasjon. Ifølge The New York Times skal det dreie seg om det Brussel-baserte foretaket The European Center for a Modern Ukraine. Oppdrag kom fra Paul Manafort og gikk ut på å få støtte i Washington for den prorussiske ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj. Oppdraget foregikk mellom 2012 og 2014.