Trump vil ha dødsstraff for Manhattan-terroristen. Her er virkeligheten.

Donald Trump har klare meninger om hva som bør skje med Sayfullo Saipov (29), som ble arrestert på tirsdag for å ha kjørt ned og drept åtte syklister på Manhattan.

Saipov ble skutt i magen av politiet og sendt til et sykehus i New York etter at han kolliderte med en skolebuss like ved World Trade Center i den sørvestlige delen av verdensmetropolen.

– NYC-terroristen var lykkelig da han ba om å få henge opp IS-flagget på sykehusrommet sitt. Han drepte 8 personer, 12 er alvorlig skadet. BØR DØMMES TIL DØDEN! skrev president Trump like før midnatt, lokal tid.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Tidligere på onsdag omtalte Trump 29-åringen, som opprinnelig kommer fra Usbekistan, som et «dyr» som burde sendes til den amerikanske militærbasen i Guantánamo-bukten på Cuba.

– Jeg ville absolutt vurdert det, ja. Send ham til «Gitmo». Jeg ville absolutt vurdert det, fortalte han pressen i forkant av et møte med statsrådene sine i Det hvite hus.

Før Donald Trump vant valget i fjor, var det høyst uvanlig at den amerikanske presidenten la seg opp i hvilken straff en person skulle idømmes.

Saipov planla massakren et helt år. FBI hevder de fleste angrep blir stanset ved å «trigge» terrorister.

1. Kan Trump dømme noen til døden?

Grunnloven gjør det klart at presidenten har den utøvende makt – den dømmende makten er det rettsvesenet som skal stå for.

Trump har gjentatte ganger kommet på kant med rettsvesenet etter at han ble president. Ett eksempel: Det såkalte reiseforbudet hans, som han forsøkte å innføre allerede i januar, er stanset gjentatte ganger i rettssystemet.

JANE ROSENBERG / Reuters

Et annet eksempel: Presidenten ønsket å forhindre transpersoner fra å tjenestegjøre i militæret. En dommer gjorde det denne uken klart at det ikke er noe Trump kan gjøre.

Det er ikke første gang Donald Trump krever at noen skal henrettes. I oktober 2015 krevde han dødsstraff for Bowe Bergdahl, soldaten som rømte fra basen sin i Afghanistan i 2009 og som satt som fange hos Taliban i fem år.

Sayfullo Saipovs skjebne vil bli avgjort i rettssystemet. Donald Trump kan hverken bestemme ordlyden i tiltalen eller avgjøre hvilken dom Saipov ender opp med.

Det betyr ikke at Saipov ikke kan dømmes til døden. Han er tiltalt i det føderale (altså det nasjonale, ikke det delstatlige) rettssystemet, der dødsstraff er en mulighet – selv om det kun er tre personer som faktisk er henrettet av føderale myndigheter siden 1963.

Den antatte gjerningsmannen ble avhørt av FBI i 2015. Tirsdag drepte han åtte mennesker på gaten i New York.

Kan Trump sende noen til Guantánamo-basen?

Kanskje. Guantánamo-basen ble opprettet som fangeleir etter terrorangrepene 11. september 2001, og myndighetene har gitt seg selv rett til å plassere folk der som defineres som «fiendtlige stridende» og som dermed ikke skal tiltales i det amerikanske rettssystemet.

Evan Vucci / AP

Det er uklart om denne formuleringen også kan omfatte medlemmer eller tilhengere av den såkalte islamske stat (IS), sier jusprofessor Stephen Vladeck ved Texas-universitetet til The Washington Post.

Det at Saipov er siktet av en føderal rettsinstans, indikerer at rettsvesenet allerede har ignorert presidentens krav om å sende ham til Guantánamo-basen.

Advokatene som representerer de eksisterende fangene på Guantánamo-basen, omtaler Trumps forslag som «idiotisk».

– Dette har alltid vært et fengsel utelukkende for muslimer, noe som utvilsomt er den eneste grunnen til at Donald Trump kom med det idiotiske forslaget om å sende Saipov hit, skriver advokatene i en pressemelding.

Advokatene legger til at Trumps «hat mot immigranter og muslimer» vil føre til å styrke både hvite nasjonalistgrupper samt IS i Syria og Irak.

Torsdag ga Trump uttrykk for å ha endret mening om å sende Saipov til Guantanamo-basen. Men han fastholdt fortsatt at a) Saipov er skyldig og b) at han bør dømmes til døden:

– Ville elsket å sende NYC-terroristen til Guantanamo men statistisk sett ville den prosessen tatt mye lenger enn å gå via det føderale systemet. Det er også noe passende ved å holde ham på det stedet der han begikk den grusomme forbrytelsen sin. Bør handle raskt. DØDSSTRAFF! skriver presidenten på Twitter.

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Hvorfor kan Saipov takke Trump for uttalelsene hans?

Saipovs dom i det føderale rettsvesenet vil bli avgjort av en jury. Og 29-åringens advokater vil utvilsomt hevde at Trumps uttalelser om dødsstraff har bidratt til å påvirke en fremtidig jury, noe som vil svekke aktors sak.

Taliban

Dette argumentet er allerede tatt i bruk av advokatene til Bowe Bergdahl, som krever en mildere dom for desertøren fordi Trump har kommet med så klare oppfordringer til juryen om hvordan de bør behandle saken.

Dommeren i denne saken erklærte at Trumps uttalelser var «urovekkende og skuffende» men at de ikke utgjorde et ulovlig forsøk på å påvirke rettsvesenet.

Da Trump kom med sin oppfordring til å henrette Bergdahl, var han kun én av mange republikanske presidentkandidater. Oppfordringen til å henrette Saipov kom direkte fra den sittende presidenten.

Saipovs advokater vil dermed kunne argumentere med at det vil være umulig å finne en jury som ikke allerede er blitt påvirket i saken.