I Daquq-distriktet 230 kilometer nord for Bagdad blir fire etterretningsmenn kidnappet i midten av april. Det er rester av Den islamske staten (IS) som står bak.

Styrker fra den irakiske hæren og PMF-militsene (Folkets mobiliseringsstyrker) blir sendt ut for å finne IS og de kidnappede mennene. Men det er i stedet IS som finner dem. Den utsendte styrken havner 13. april i et bakholdsangrep der to soldater blir drept og ti såret, ifølge den kurdiske nettavisen Rudaw.