Demokratisk presidentkandidat er blitt anklaget av en tidligere assistent Tara Reade for å ha antastet henne seksuelt i 1993. Påstandene er blitt benektet av Bidens valgkampapparat, men selv har han holdt munn frem til fredag.

Kravene om at han skulle kommentere saken har økt i antall og styrke den siste tiden. Årsaken er at flere personer har sagt at hun allerede på 1990-tallet fortalte dem om hendelsen. Fredag møtte Biden på TV-kanalen MSNBC for å svare på anklagene. Før TV-intervjuet sendte han ut en erklæring.

Der sa han at anklagene «ikke er sanne. Dette hendte aldri.» Han gjentok dette da han ble spurt på TV.

– Helt utvetydig: Dette skjedde aldri, sa Biden.

Matt Rourke, AP/NTB scanpix

– Uoverensstemmelser

Han minner i uttalelsen om sitt politiske rulleblad med kamp for kvinners rettigheter og mener at kvinner som står frem, «skal høres, ikke knebles».

Samtidig, mener Biden, skal historiene deres ettergås.

«Ansvarlige nyhetsorganisasjoner bør undersøke og evaluere en voksende mengde av uoverensstemmelser i fortellingen hennes. Den er endret flere ganger både i smått og stort», heter det i erklæringen.

Skjermdump

Fakta: Joseph Biden Joe Biden (78) er en politisk veteran fra Delaware som var visepresident for Barack Obama i åtte år.

Reades anklage

Reades anklager er omtrent slik: Hun var 29 år gammel i 1993 og arbeidet for Biden. En gang skal han ha presset han henne opp mot en vegg, strakt en hånd under skjørtet og stukket fingre inn i henne.

Hun sier hun gjorde motstand, men Biden skal da ha blitt irritert, hevder hun. Reade minnes at han sa: «Kom igjen, jeg har hørt at du liker meg».

Reade ble intervjuet i 2019 av The Washington Post om upassende opptreden fra Bidens side. Den gang sa hun at han tok henne på skuldrene og nakken. Nå sier hun at hun i fjor var engstelig for å komme med flere detaljer.

Sier hun varslet ledere

Hun sier hun etter hendelsen i 1993 ble frosset ut av jobben da hun varslet sine overordnede i senatsstaben. Saken ble ikke politianmeldt.

Enkelte andre personer har sagt at Reade på 1990-tallet fortalte dem – i større og mindre detalj – om problemer hun hadde med Biden. Andre assistenter som jobbet for Biden den gang, har ikke støttet Reades fortelling. Det er heller ikke funnet spor av at hun skal ha varslet om saken til staben den gang.

– Jeg han ikke huske at noen klager ble fremsatt. Det kan heller ingen andre huske, sa Biden.